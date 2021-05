La inversión extranjera extranjera es bienvenida al país siempre que esté alineada a los intereses del Perú, dado que el partido político Perú Libre tiene una visión de impulsar el desarrollo de la patria, aseguró este martes el economista Juan Pari, integrante del equipo técnico del candidato Pedro Castillo.

En entrevista con RPP, Pari dijo que algunos sectores buscan etiquetar a Perú Libre “bajo ciertos intereses políticos y electorales” cuando en realidad son un partido democrático. “El primer elemento de la democracia es escuchar a la gente, sentir lo que piensa, sentir lo que aspira, sentir lo que quiere como país”, sostuvo.

Al explicar las propuestas de Perú Libre, el economista dijo que es importante diferenciar entre nacionalismo y estatización.

“Aquí hay que diferenciar lo que significa nacionalización y estatización, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de nacionalización, hablamos incluso de la percepción de cómo construimos patria, como construimos nación, cómo involucramos y desarrollamos un empresariado nacional. ¿O no queremos que se desarrollo el empresariado nacional?”, indicó.

“Y si hay inversión extranjera que contribuye al desarrollo de nuestra patria, bienvenida a la inversión extranjera siempre y cuando alineado a los intereses del Perú. Esa es una mirada de una concepción de construir nacionalismo”, agregó.

Crédito

En otro momento, el integrante del equipo técnico de Perú Libre dijo que es necesario facilitar el acceso al crédito a favor del empresario nacional.

“Plantemos, en términos concretos, un sistema crediticio que brinde acceso a ese pequeño empresario que no ha sido incluido en el llamado Reactiva Perú [...] Necesitamos generar un sistema de crédito accesible no solamente mirando a la situación crítica pospandemia, sino mirando hacia el desarrollo porque hay que abrir el mercado porque estamos en un mercado financiero cerrado”, refirió.

Para abrir e impulsar la competitividad en el sistema financiero, el economista consideró fundamental el rol de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en esta tarea.

“Lamentablemente no se abre el sistema financiero porque aquí en el Perú ha existido la puerta giratoria. Gente de la Superintendencia que estuvo en el sector bancario y pasa para el otro lado. La SBS es clave para ver cómo abrimos competitividad en el sistema financiero, ¿por qué lo cerramos? [...] Tenemos que abrir [el mercado financiero], porque si no inyectamos créditos y sistemas de interés más competitivos, más accesibles, no vamos a impulsar economía”, concluyó.