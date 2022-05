Ante el alza del precios de los combustibles, el gobierno de Pedro Castillo dispuso a fines de marzo pasado el ingreso de la gasolina (84 y 90 octanos); gasohol (84 octanos); diésel 2 y el GLP a granel al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC); además, exoneró el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas de 84 y 90 octanos, entre otros combustibles.

Con estas medidas, según declaró Castillo en su momento, “se va a ayudar al sector Transportes y con ello se evitará el incremento de precios de productos de primera necesidad que ha venido afectando a las familias peruanas”. Un mes después de este anuncio, sin embargo, la inflación llegó a nivel nacional a 8.62% en los últimos 12 meses, explicado principalmente por la subida de los precios de los alimentos y transporte.

PUEDES LEER TAMBIÉN: Bloomberg Intelligence: inflación en Perú mantiene tendencia alcista a pesar de subsidios

De acuerdo al informe de abril del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a nivel nacional, el precio de la gasolina subió ese mes 1% (en 22 ciudades), con excepción del petróleo diésel -6.5% (19 ciudades) y gas licuado de petróleo vehicular -1.6% (7 ciudades), éstos dos últimos por efecto de su inclusión al FECP (que rige hasta junio) y la eliminación del ISC.

Solo en Lima Metropolitana, en tanto, el gasohol subió 0.8% en abril, aunque bajó el precio de petróleo diésel (-8.1%) y el GLP vehicular (-2.2%).

Y pese a ello, el transporte de pasajeros por carretera tuvo una importante variación de 1.4% en abril: el pasaje en ómnibus interprovincial a nivel nacional varió 4.2% ese mes. Solo en Lima, la tarifa de las empresas de buses interprovinciales se incrementó en 7% debido, en parte, por la demanda de Semana Santa.

El panorama para mayo tampoco se ve alentador. Martín Ojeda, presidente de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (Cotrap-Apoip), informó que el precio del galón de diésel inició el mes con un incremento en 0.80 céntimos pese a las reducciones de los días previos.

“La situación es crítica teniendo en cuenta que las empresas a las que representamos solo estamos a un 70% del nivel de operaciones prepandemia; y con las políticas del gobierno a favor de los colectiveros, es más cruda la situación. A ello hay que sumarle el incremento del sueldo mínimo desde este mes. Las políticas dadas por el gobierno no han tenido impacto en nosotros”, dijo a Gestión.pe.

Economistas como Carlos Parodi, docente de la Universidad del Pacífico, ya habían advertido que las medidas aplicadas por el gobierno no iban a beneficiar a los que más lo necesitan. “Se está dando el apoyo en la primera parte de la cadena, no en los grifos, por tanto, no se tiene la certeza de que el beneficio se traslade al consumidor final y, por último, supone un costo fiscal para el gobierno, porque deja de percibir ingresos tributarios”, manifestó.

“Esta exoneración, señala el MEF, solo se dará por nueve meses a ser reevaluado trimestralmente; pero la pregunta es ¿Cómo hará luego para reponer el impuesto cuando los precios se estabilicen, porque en medio de un gobierno débil la gente no va a aceptar”, indicó.

En evaluación

Frente a ello, el gremio de transporte interprovincial ha retomado una propuesta que se avanzó con el exviceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gustavo Guerra García, para la adquisición conjunta de combustible. Ojeda explicó que se analiza la compra formal de combustible a través del mecanismo Compras MyPerú, y que esperan que el nuevo titular de la cartera, Óscar Graham, pueda nuevamente evaluarlo.

“Tenemos una gran cantidad de empresas que, a su vez, poseen una importante demanda diaria de combustibles, necesitamos poder adquirir los galones a un costo mucho menor que el que nos plantea Petroperú actualmente”, señaló.

Otra medida que está en la agenda del gremio es la adquisición conjunta (corporativa) de nuevos vehículos para renovación de flotas a fin de conseguir mejores precios. Para ello, representantes de algunas empresas de transporte interprovincial viajarán este mes a México, uno de los países de la región con el mejor sistema de transporte masivo, “para conocer la operatividad de sus empresas y las nuevas tecnologías que están incluyendo. No obstante, nada de esto puede aplicarse en el país si el Estado sigue defendiendo al informal”, subrayó.

Por último, Ojeda recordó que -a la fecha- el 50% de las empresas de transporte interprovincial ya cuentan con un aplicativo para la adquisición de boletos. Según dijo, las compras anticipadas permitirían al pasajero adquirir sus boletos a precios más baratos ante la variación del precio de los combustibles y otros factores que podrían impactar al alza las tarifas.