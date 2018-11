Inversiones mineras sumarían los US$ 8,000 millones en el 2021, según MEM

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló durante su participación en el seminario "Perspectivas Económicas 2019", organizado por Diario Gestión, indicó que para este año se prevé que las inversiones mineras alcanzarán los US$ 4,600 millones (y solo a setiembre han sumado US$ 3,239 millones); y manteniendo una tendencia alcista en los próximos años, las inversiones sumarían US$ 8,000 millones en el 2021.

El titular del MEM dijo que para el 2019 se espera se inicie con la construcción de seis proyectos por un monto global de US$ 3,441 millones. Estos serían la ampliación de Santa María, optimización de Lagunas Norte, Corani, la integración Coroccohuayco y la ampliación de Pachapaqui. Además, entre los proyectos se incluye Tía María (Arequipa).

En esa línea, el próximo año, la inversión minera anual alcanzará los US$ 6,000 millones.

