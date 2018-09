Inversiones mineras suman US$ 400 millones en julio y es el monto mensual más alto del 2018

En el mes de julio de 2018, las inversiones mineras en el Perú sumaron US$ 400 millones, registrando un incremento de 4% con respecto al mes anterior (US$ 385 millones) y un aumento del 18.8% en relación al mismo mes de 2017 (US$ 377 millones), reportó hoy el Ministerio de Energía y Minas ( MEM).

De esta manera, julio fue el mes con mayor cantidad de inversiones mineras y desplazó a junio que registró US$ 385 millones.

Indicó que el incremento constante de las inversiones coadyuvó a que en el acumulado de enero a julio de 2018, las inversiones mineras asciendan a US$ 2,355 millones, reportando un crecimiento de 29.1% respecto al mismo periodo del año previo.

Rubros que crecen

La inversión minera en el rubro Planta Beneficio fue US$ 138 millones en el mes de julio de 2018, registrando un incremento de 765.3% con respecto al mismo mes del año anterior.

En este rubro las empresas más destacadas fueron Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú con US$ 41 millones y Shougang Hierro Perú con US$ 36 millones, que recientemente concluyó la construcción de su proyecto "Ampliación Marcona".

Así, las inversiones en dicho rubro ascendieron a US$ 690 millones en el acumulado de enero a julio de 2018, registrando un crecimiento de 358.2%.

Por su parte, las inversiones en Infraestructura registraron una caída de 35.5% en julio de 2018 con respecto al mismo mes de 2017.

Dicho resultado correspondió principalmente a la menor inversión reportada por Shougang Hierro Perú a consecuencia de la culminación de la fase de construcción de su proyecto de ampliación. De esta manera, las inversiones en este rubro registraron una caída de 6.2% con respecto al periodo de enero a junio del año pasado.

Por otro lado, las inversiones en Desarrollo y Preparación reportaron un incremento de 120.2% con respecto al mes de julio de 2018. Del mismo modo, en el acumulado de enero a julio de 2018, las inversiones en dicho rubro ascendieron a US$ 345 millones, obteniendo un crecimiento de 37% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En este rubro las empresas más destacadas fueron: Shougang Hierro Peru con US$ 82 millones, Compañía Minera Ares con US$ 37 millones ejecutados principalmente en sus unidades mineras "Acumulación Inmaculada 1" y "Acumulación Pallancata", y Minera Yanacocha con US$ 36 millones ejecutados principalmente en su unidad minera "Acumulación Chaquicocha".

De manera similar, las inversiones en Equipamiento Minero sumaron US$ 60 millones. El aumento de las inversiones de Sociedad Minera Cerro Verde, Southern Peru Copper Corporation y Compañía Minera Antamina en este rubro permitió obtener un incremento interanual de 36% en el mes de análisis.

Este resultado se vio reflejado en el acumulado de enero a julio de 2018, donde se reportó una mejora del 26.6% con respecto al similar periodo del año anterior.

Exploración en caída

Con respecto a las inversiones en Exploración, estas continuaron mostrando una disminución (-18.6%) con respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se debe especialmente a la menor inversión registrada por Compañía de Minas Buenaventura, empresa que registró la mayor inversión en exploración durante el 2017, a consecuencia de encontrarse próximo al término de la exploración en sus unidades mineras "Orcopampa" y Tambomayo".

Asimismo, esto se vio reflejado en el acumulado enero a julio con una caída de 5% en referencia al mismo periodo de 2017.

Por último, las inversiones en Otros sumaron US$ 43 millones en julio de 2018, registrando una caída de 54% con respecto al mismo mes de 2017. De igual forma, en el acumulado de inicios de año a julio las inversiones en el rubro reportaron una disminución de 34.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En este rubro, se mantuvo como la empresa más destacada Anglo American Quellaveco con US$ 108 millones, representado el 48.6% del total.