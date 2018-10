Inversiones mineras siguen ‘sonriendo’ en Perú y crecen 6.3% a agosto, ¿cuánto sumaron?

En el mes de agosto de 2018, las inversiones mineras sumaron US$ 395 millones, registrando un aumento de 6.3% con respecto al mismo mes del año anterior (US$ 372 millones), reportó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Pese a que la inversión registrada en agosto fue menor en 1.3% con respecto al mes anterior (US$ 400 millones), el monto es el segundo mayor en lo que va del 2018.

Asimismo, el monto de agosto permitió que las inversiones en el subsector minero acumulen desde enero un total de US$ 2,751 millones, logrando un incremento de 25.2% en comparación a similar periodo de 2017.

En un análisis más detallado de enero-agosto, la inversión en el rubro Planta Beneficio continuó concentrando la mayor parte del total (29.5%), siendo la empresa más destacada Southern Peru Copper Corporation que representó el 31.3% del rubro con US$ 253 millones ejecutados principalmente en desarrollo del proyecto "Ampliación Toquepala" durante el 2018.

Del mismo modo, también aparece Minera Chinalco Perú, que registró un considerable aumento de 70% con respecto al mes anterior, producto de una mayor inversión en su proyecto de ampliación de planta "Ampliación Toromocho", que significó el 13% de la inversión en el rubro con US$ 106 millones.

De manera similar, las inversiones en Infraestructura ascendieron a US$ 655 millones en el acumulado de enero a agosto de 2018, manteniéndose como el segundo mayor rubro de inversión con una participación de 23.8%.

Sin embargo, la inversión en el rubro fue menor en un 15.3% en comparación al mismo periodo del año previo.

Dicho resultado se debió esencialmente a una reducción en el nivel de inversión por parte de Shougang Hierro Peru, producto de la culminación de la construcción de su proyecto "Ampliación Marcona".

Por su parte, Anglo American Quellaveco, se ubicó como líder con US$ 102 millones, mientras que Marcobre se posicionó en el tercer lugar con US$ 58 millones ejecutados principalmente en el proyecto "Mina Justa".

Con respecto a la inversión en Desarrollo y Preparación, esta se consolido como el tercer rubro de mayor inversión con US$ 408 millones reportados durante los primeros ocho meses del año, mostrando un incremento de 39.5% con respecto al mismo periodo de 2017.

En este rubro las empresas que más destacaron son: Shougang Hierro Peru con US$ 96 millones, Minera Yanacocha con US$ 45 millones y Compañía Minera Ares con US$ 43 millones, que en conjunto representaron el 45.1%.

En el mismo periodo, las inversiones en Equipamiento Minero sumaron US$ 354 millones, mostrando un crecimiento de 24.6% en comparación al acumulado de enero a agosto del año pasado.

Sociedad Minera Cerro Verde, Southern Peru Copper Corporation y Compañía Minera Antamina se mantuvieron como las mayores empresas en el rubro, con una participación conjunta del 55.6%.

Por su parte la inversión en Exploración (US$ 263 millones) continuó mostrando una tendencia negativa obteniendo una disminución de 7.3% en el acumulado de enero a agosto con respecto al año anterior (US$ 283 millones).

Esto es debido especialmente, según el MEM, a la menor inversión reportada por Compañía de Minas Buenaventura (mayor aportante del rubro en 2017), al encontrarse próximo al término de la exploración en sus unidades mineras "Orcopampa" y Tambomayo".

Por otro lado, Compañía Minera Poderosa se ubicó como líder con US$ 31 millones, seguido de Consorcio Minero Horizonte con US$ 18 millones, representando en conjunto el 18.9%.

Finalmente, la inversión al mes de agosto en el rubro Otros ascendió a US$ 262 millones, reportando una caída de 33.5% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Anglo American Quellaveco se mantuvo en el primer lugar con US$ 119 millones, seguido de Sociedad Minera Cerro Verde y Marcobre, con US$ 18 millones y US$ 17 millones, respectivamente.