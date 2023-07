Las inversiones extranjeras directas (IED) en los países de América Latina y el Caribe aumentaron un 51% en 2022, según el último Informe sobre las Inversiones en el Mundo presentado hoy por la Agencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En total, las inversiones en la región alcanzaron los US$ 208,000 millones, gracias a la creciente demanda de materias primas, en particular de minerales esenciales.

De todas las regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe fue la que experimentó un mayor aumento de las IED en 2022.

Liderazgo de Brasil

Por subregiones, Sudamérica registró el mayor crecimiento de este tipo de inversiones. Las IED se incrementaron un 73% allí con respecto al mismo dato del año 2021.

Brasil lideró el alza de las IED y acumuló inversiones valoradas en US$ 86,000 millones, un 70% más que el año anterior.

El país dominó también en el número de operaciones internacionales de financiación de proyectos y fue el quinto país que más operaciones de este tipo estableció a nivel mundial.

Las IED también se duplicaron en Argentina (US$ 15,000 millones) y en Perú (US$ 12,000 millones), y aumentaron un 82% en Colombia (US$ 17,000 millones).

Centroamérica y el Caribe

En los países del Caribe el aumento fue del 53%, mientras que en los de Centroamérica fue mucho menor y no superó el 5%.

En México, el segundo mayor receptor de IED de América Latina, las inversiones aumentaron un 12% hasta los US$ 35,000 millones, mientras que la República Dominicana lideró la subida en los países caribeños con operaciones valoradas en US$ 4,000 millones.

De acuerdo a los datos de la UNCTAD, el porcentaje de la inversión extranjera que se destinó a proyectos regionales en América Latina y el Caribe no superó el 8% en términos de valor, dos puntos porcentuales más que hace seis años.

Sectores más atractivos

Por divisiones de la actividad económica, el sector servicios -y en particular los segmentos de información y comunicación- concentraron la mayor parte de las ventas netas en la región.

Las ventas de las grandes multinacionales manufactureras de la región también experimentaron un fuerte aumento, principalmente en los sectores de la alimentación, las bebidas, el tabaco, los productos químicos y el papel y sus derivados.

En cuanto a las IED anunciadas para nuevas instalaciones, estas aumentaron un 57% en 2022, sobre todo en las industrias extractivas y automovilísticas.

Un año más, Estados Unidos, España y los Países Bajos fueron los mayores inversores extranjeros en la región.

Fuente: EFE