Así, en noviembre del 2022 las inversiones mineras alcanzaron los US$ 467 millones, cifra que representó una contracción de 2.1% en comparación con la alcanzada en idéntico mes del año previo (US$ 478 millones), según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En los 11 primeros meses del 2022, la inversión acumulada del sector fue de US$4,615 millones, con un aumento de 3.2% frente a similar lapso del 2021, pero no considera la tendencia decreciente en el gasto de estas empresas, que se observa desde la segunda mitad del año pasado.

¿Cuál es la tendencia de las inversiones mineras?

Al analizar las cifras oficiales de la minería, se aprecia que el resultado de noviembre marca una tendencia declinante en sus inversiones, que se comenzó a advertir desde agosto pasado, en que el gasto de capital de las mineras se redujo en -3.5% (frente al mismo mes del 2021), mientras que en setiembre lo hizo en -8.6%, y en octubre , en -7.00%.

De enero a octubre, la producción de cobre, por ejemplo, decayó 4.84% frente a igual periodo del 2019 debido a la conflictividad social.

A nivel de empresas, en noviembre pasado las inversiones las lideró Anglo American (US$ 964 millones) con una participación de 20.9%. Le siguió minera Antamina (US$ 394 millones) con el 8.5%, minera Yanacocha (US$ 332 millones) con el 7.2%, y Southern Perú (US$ 283 millones) con el 6.1% del total.

Los cuatro titulares mineros mencionados concentran el 42.7% de la inversión minera ejecutada a nivel nacional.

Diferenciando por rubro de inversión, en noviembre esta se contrajo en los segmentos de equipamiento minero en -19.3%, infraestructura (-21.1%),y plantas de beneficio (-11.1%), con relación a igual mes del 2021, según el Minem.

En cambio, se produjo un aumento en el gasto para el desarrollo y preparación de minas, de 99.9%.

Exploración enfrenta trabas

En exploración, con US$43 millones invertidos, esa cifra representó un incremento de 18% respecto del mismo mes del año previo.

Pese a este último dato, según el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), cada vez hay menos proyectos de exploración minera que logran ponerse en marcha.

Miguel Cardozo, director del IIMP, señaló que mientras hasta el 2014 se firmaban más de 25 contratos de inversión en exploración minera por año, desde el 2015 la cifra descendió a entre 10 y 13, y desde el 2019 hasta ahora solo se firman cuatro o cinco al año.

Cardozo explicó a Gestión que, en este caso, las trabas vienen del propio Estado, y sobre todo surgen a raíz de la aplicación del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, que aprobara el sector Ambiente en el 2018 y que se empezó a aplicar desde el 2019.

Indicó que tal reglamento establece exigencias ambientales para realizar perforaciones exploratorias, que consideró excesivas, pues estas no tienen mayor impacto en el ambiente ni en la actividad de las poblaciones en zonas de influencia de proyectos mineros.

Señaló que, por estas trabas, en el periodo 2017 – 2022 la inversión global en exploración minera ha crecido 64% en los países mineros a nivel mundial, mientras en el Perú solamente 5%, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Por esa razón, planteó que se modifique el reglamento antes mencionado, así como que se suspenda la aplicación de la consulta previa para actividades exploratorias, hasta que los proyectos tengan información suficiente para predecir la viabilidad de la operación minera y su impacto en las comunidades implicadas.

Proyección para este año

A su turno, Fernando Gala, ex viceministro de Minas, estimó que el 2022 habría terminado con una inversión de US$5,300 millones, aproximadamente, y aunque dijo que es difícil pronosticar lo que sucederá en el 2023, señaló que se pueden considerar montos máximos y mínimos.

El monto máximo, proviene de las proyecciones del Minem, que es optimista y espera que la inversión ascienda a US$5,600 millones, dijo.

El mínimo corresponde a lo sugerido por el BCR y el IPE, que son más conservadores y prevén alcanzar en inversiones US$4,500 millones aproximadamente, agregó.