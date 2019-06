Inversión minera creció 37.1% en primer trimestre, según Perucámaras

Las inversiones mineras ascendieron a US$ 1,193 millones entre enero y marzo de este año, lo que representó un incremento de 37.1% con respecto a lo registrado en el mismo período del 2018, según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras, con base en información del Ministerio de Energía y Minas (Minem ).

Por regiones, Ica concentró el 19.8% de la inversión minera, al registrar US$ 236.2 millones, seguida de Moquegua con el 19.4% (US$ 231.5 millones).

Más atrás se ubican Junín, Arequipa y Tacna con participaciones de 10.9% (US$ 130.2 millones), 6.7% (US$ 79.7 millones) y 6% (US$ 71.3 millones), respectivamente.

Producción minera y empleo

En el primer trimestre del presente año, Arequipa lideró la producción de cobre en el país con una producción de 124 mil toneladas métricas finas (TMF), equivalente a un crecimiento de 7.5% con relación a similar periodo del 2018. Le siguen Áncash con 110 mil TMF (-2.6%) y Apurímac con 101 mil TMF (+16.5%).

En el periodo analizado, la producción de cobre a nivel nacional fue de 587,150 TMF, registrando una tasa de crecimiento acumulado de 3.5%.

En cuanto a la producción de oro, las regiones que lideraron fueron Cajamarca y La Libertad con 7.8 y 7.6 millones de gramos finos, respectivamente. En el caso de Cajamarca registró un crecimiento en su producción de 25.8% con respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que La Libertad tuvo un descenso de 14.4%.

A nivel nacional, la producción acumulada de oro fue de 31.9 millones de gramos finos, lo que significó una caída de 4.1% con relación al mismo periodo del año anterior.

En tanto la generación de empleo en el sector minero se concentró principalmente en las regiones de Arequipa (15%), Junín (9.7%), La Libertad (8.3%) y Pasco (7%).

Por actividad

Entre enero y marzo del presente año, la inversión ejecutada en el rubro planta beneficio sumó US$ 270 millones, equivalente a un crecimiento de 47.6%.

En tanto la inversión en desarrollo y preparación ascendió a US$ 253 millones (registrando un incremento de 80.7%) y en el rubro equipamiento minero sumó US$ 230 millones (+101.8%).