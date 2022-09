En su último reporte de inflación – Setiembre 2022, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la inversión del sector minero registrará una caída de 3.7% este año, mientras que para el 2023 se ahondaría dicha caída, con una contracción de -16.2%.

El presidente del BCR, Julio Velarde, explicó que la contracción estimada del próximo año responde al término de la construcción proyecto minero Quellaveco (US$ 5.3 mil millones), ubicado en la región Moquegua y desarrollado por la transnacional Anglo American.

“Para el próximo año la caída de la inversión minera será más importante pues el proyecto Quellaveco estaría terminando, pero esperamos que la inversión no minera se recupere a 4%, en gran medida por el consumo que mantiene cierto grado de dinamismo”, dijo Velarde en la presentación del reporte de inflación.

El estimado del BCR para la inversión minera es ocho veces superior a lo que espera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Así, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2026 proyecta que la inversión minera caería 2.1% en 2022 y 2.4% en 2023 y también responde ante la finalización de construcción de Quellaveco.

-Proyectos que ingresan-

Sin embargo, el MEF señala esta caída será compensada parcialmente por el progresivo avance de nuevos proyectos que tienen previsto su inicio entre 2022 y 2023.

“A pesar de la contracción de la inversión minera en términos reales, el monto de inversiones en términos nominales se mantendría en alrededor de US$ 5.5 mil millones entre 2022 y 2023, relativamente superior a lo registrado en 2021 (US$ 5.2 mil millones)”, señala el MEF en el documento del MMM.

De este modo, precisó que para este y el próximo año se sumarán nuevos proyectos que ayudarán a sostener la inversión en el sector minero.

Segú indica, la Ampliación de Toromocho (Junín), tras culminar la fase 1 en 2021, finalizaría la ejecución de la fase 2 en 2023.

De igual manera, en el primer semestre del 2022, dos proyectos iniciaron construcción y/o trabajos preliminares. El primero de ellos es el proyecto San Gabriel (Moquegua), que representa un compromiso de inversión de US$ 422 millones cuya fase de construcción inició en marzo de 2022.

De igual manera, mencionó el proyecto Yanacocha Sulfuros, cuya inversión total sería de US$ 2,250 millones, en tanto las inversiones en obras preliminares serían por alrededor de US$ 500 millones para 2022.

Sin embargo, es preciso mencionar que el pasado 15 de setiembre, la corporación minera Newmont Corp anunción que retrasará su decisión de inversión de este proyecto hasta el año 2024.

El MEF contempla, además, que entre el segundo semestre del 2022 y el 2023 los principales proyectos que iniciarían construcción son Chalcobamba Fase I (US$ 130 millones), Corani (US$ 579 millones), y Río Seco (US$ 410 millones), los cuales se encuentran en fases previas al inicio de construcción (Ingeniería de detalle y factibilidad)

Por su parte, el Boletín Estadístico Minero Julio 2022 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), contempla para el 2022 el inicio de construcción del proyecto de cobre Magistral (US$ 490 millones) y el proyecto de oro Optimización Inmaculada (US$ 136 millones).

Para el 2023 se considera el proyecto de cobre Zafranal (US$ 1,263 millones). Todos estos proyectos. A la fecha, estos tres últimos proyectos se encuentran en etapa de factibilidad.