Precisó que las exportaciones mineras peruanas en julio de 2022 fueron de US$ 2,559 millones, lo que reflejó una caída de 21.5% con relación a similar mes del 2021, cuando el valor de sus embarques alcanzó los US$ 3,261 millones.

La SNMPE detalló que las exportaciones cupríferas sumaron US$1,203 millones en el sétimo mes del presente año, cifra que significó una disminución de 27.1% con relación a igual mes del 2021 (US$ 1,650 millones).

Las causas

La caída de las exportaciones de cobre registrada en julio último obedeció a un menor precio de este metal (17.9%) y a que el volumen descendió en 11.2% respecto de un año atrás.

En tanto, las exportaciones auríferas llegaron a US$718 millones en julio de 2022, lo que significó un descenso de 19.3% con relación al mismo mes del 2021 (US$ 889 millones).

Las exportaciones del metal precioso se afectaron por el desplome del volumen en 16%, mientras que su cotización retrocedió en 3.9% respecto de igual mes del 2021.

Pese a estas caídas en las exportaciones, en el periodo de enero a julio del presente año el valor de los envíos al exterior de nuestros principales metales ascendió a US$22,207 millones, lo que representó un incremento de 2.7% frente a igual lapso del 2021 (US$ 21,633 millones).

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la caída en la producción de cobre en julio fue de -6.6%, es decir, menor a la estimada por la SNMPE (de -11.2%), con lo cual, según ese portafolio, en los primeros siete meses del 2022 se acumula una merma de -0.1%, alcanzando las 1.2 millones de toneladas métricas finas del metal rojo.

Ranking de mineras en el año

Según ComexPerú, el ranking de las 10 primeras empresas exportadoras de minerales de enero a julio lo conforman:

1. Compañía Minera Antamina con US$ 3,000 millones.

2. Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 2,500 millones)

3. Southern Perú (US$ 1,750 millones)

4. Trafigura Perú (US$ 1,500 millones)

5. Minera Las Bambas (US$1,100 millones)

6. Shougang Hierro Perú con US$ 1,000 millones.

7. Glencore Perú (US$ 850 millones)

8. Compañía Minera Antapaccay (US$ 790 millones)

9. Minera Chinalco Perú (US$ 663 millones)

10. Minsur (US$ 524 millones)

Hasta julio las exportaciones nacionales totalizaron US$36,954 millones, correspondiendo US$ 26,992 millones a las ventas de productos tradicionales y US$ 9,962 millones a los no tradicionales.

En el periodo se registra un superávit de la balanza comercial de US$ 2,044 millones, aunque solo en julio la balanza fue deficitaria en 513 millones, indicó ComexPerú.

Cotización en picada

En cuanto a la cotización internacional de los minerales, en julio cayeron los precios de los principales metales que exporta el Perú, contrayéndose el del cobre en 20.2%, oro (-3.7%), plata (-25.9%), plomo (-15.4%) y, principalmente, hierro (-49.9%), al tiempo que solo subió el del zinc (5.2%).

Anteriormente, cuando se producían caídas en la cotización internacional de los minerales que produce el Perú las empresas mineras nacionales solían incrementar la producción. Pero ahora hay dificultades para aumentar la producción minera, advirtió Miguel Cardozo director del instituto de ingenieros de minas del Perú.

De hecho, refirió que hay algunas minas que están teniendo inconvenientes para completar su producción, como Las Bambas, que este año prevé no pasar de las 240,000 toneladas métricas finas de cobre.

En condiciones normales, Las Bambas llega a producir 350,000 toneladas métricas finas de cobre, siendo su capacidad máxima de hasta 400,000 toneladas.

Dificultades para la producción

“Ahí ya tenemos un problema porque el tajo de donde las Bambas debe sacar minerales está invadido por miembros de las comunidades de la zona”, refirió Cardozo.

No obstante, sostuvo que la caída de los precios de metales es un problema coyuntural, que no afectaría la recaudación minera de este año.

Y es que, a julio, la minería aportó ingresos por más de S/12,000 millones, pues los precios de los metales estuvieron por encima de sus niveles usuales, dijo.

“De julio hasta fin de año nos quedan otros cinco meses de exportaciones, con lo cual es probable que las contribuciones tributarias del sector minero se dupliquen al cierre del año 2022 respecto del 2021″, vislumbró.

Además, indicó que todavía es previsible una recuperación en la cotización internacional de los precios de los metales, una vez que se superen problemas, como la crisis económica china y la guerra en Ucrania.

El verdadero problema

Considerando, además, que hay previsiones de que la demanda de cobre aún se incrementará en 25 millones de toneladas hasta el año 2035 (el Perú llegó a producir 2.5 millones de toneladas en los últimos años), “el problema no es tanto la cotización, sino que el Perú está contrayendo su explotación, particularmente del cobre”, afirmó el directivo.

“Ese es el problema real que tenemos nosotros como país; estamos en el cuarto lugar a nivel mundial como productores de metales no ferrosos, somo el segundo productor de cobre, primeros en zinc en el mundo; y si nosotros no aprovechamos esa posición privilegiada vamos a perder esta tendencia alcista de los precios y tenemos un montón de proyectos mineros parados”, aseveró.

En efecto, hay varios proyectos en cartera que se preveía ejecutar en el curso de este año, pero que se han postergado, siendo el más reciente, y el más ambicioso también, el de Yanacocha Sulfuros, de US$2,250 millones, cuya construcción iba a iniciar en el 2022, aunque finalmente se aplazó para el 2024.