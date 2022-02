La inversión directa extranjera (IDE) en el Perú sumó S/ 7,514 millones en el 2021, superando en S/ 4,534 millones a lo logrado en el 2020, año en la economía estuvo golpeada por la pandemia del covid-19.

Pero ese incremento no se debió al ingreso de nuevos aportes de capital por parte de las empresas extranjeras que operan en el Perú, sino porque estas firman reinvirtieron sus utilidades obtenidas.

“Diría que responde a un poco más de confianza hacia e mediano plazo respecto de lo que había en el tercer trimestre. Esa reinversión está diciendo que hay expectativas que la economía siga creciendo, la recuperación siga adelante y expectativa de mayor demanda. Aún así, lo ideal sería atraer flujo nuevo”, señaló Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva (BCR), de los S/ 7,514 millones de IDE alcanzados en el 2021, fueron S/ 7,566 millones los que se reinvirtieron, monto superior a la cifra total alcanzada.

El monto total disminuye porque hubo una reducción de S/ 113 millones en los aportes y otras operaciones de capital. Por su parte, el financiamiento a través de instrumentos de deuda fue de solo S/ 61 millones en el 2021, muy por debajo de los S/ 584 que requirieron en el 2020.

Cuarto trimestre

El BCR informó que el flujo de inversión directa en el último trimestre del año pasado fue de US$ 2,095 millones, explicado principalmente por la reinversión de utilidades.

Así, la reinversión de utilidades sumó US$ 2 ,425 millones y los aportes de capital fueron de US$ 426 millones. Por el contrario, las empresas amortizaron deudas por US$ 757 millones.

Sectores

En el análisis sectorial, las empresas mineras, de hidrocarburos y las no financieras fueron las que más inversión directa realizaron, en todos los casos básicamente por reinversión de utilidades (ver tabla).

Financiamiento externo se elevó

Detalles. En 2021 el financiamiento externo del sector privado totalizó US$ 16,861 millones ( 7.5%del PBI y superior al promedio histórico observado de 3.7%), cifra mayor en US$ 17,957 millones a la de 2020, explicado por la mayor inversión directa (reinversión de utilidades) y los mayores préstamos netos de largo plazo.