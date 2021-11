Economía







Inversión española aportó US$ 40,000 millones al PBI peruano “El informe señala que este aporte se sostendría en unos US$ 20,000 millones en inversión y reinversión directa de las empresas, pues los españoles han reinvertido en el Perú, no han regresado los capitales”, apuntó el presidente de la Cámara Española, Alberto Almendres.