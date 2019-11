Un reciente estudio reveló que las empresas peruanas que registran sus marcas ofrecen salarios 25% más altos a sus trabajadores que los habituales en el mercado. Según el Informe desarrollado por la Asociación Internacional de Marcas (INTA) y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) realizado en 10 países de la región, el registro de marcas tiene múltiples beneficios para las empresas de la región

"El nuevo informe destaca el importante papel que juegan las marcas en América Latina y el impacto positivo de los sectores intensivos en marcas en la vida de las personas", dijo Etienne Sanz de Acedo, director ejecutivo de INTA, al margen de una sesión general en ASIPI Reunión anual en Lima, Perú.

En el caso de Perú, los sectores intensivos en marcas contribuyen con el 10 % del PIB del país, lo que equivale a US $ 21.4 mil millones, según el informe. Ese porcentaje de contribución es el más bajo de los 10 países participantes del estudio y se encuentra por debajo del promedio, 22 %.

El informe también revela una contribución del 8% al empleo en Perú, lo que significa que, por cada 13 empleos en el país, uno es de un sector con uso intensivo de marcas. La contribución promedio al empleo en los 10 países latinoamericanos es del 18%, o 35 millones de empleos, una cifra que supera el número de habitantes en Perú.

"Los hallazgos son muy alentadores, y ahora corresponde a los responsables de las políticas públicas ayudar a acelerar el crecimiento de los sectores intensivos en marcas comerciales mediante la implementación de sistemas de protección y aplicación de marcas más fuertes y eficientes", señaló el Sr. Sanz de Acedo.

Entre otras cifras, el estudio arrojo que los sectores con un fuerte enfoque en las marcas registradas son responsables del 26 % de las exportaciones de Perú y del 23% de las importaciones del país. Y, en los 10 países estudiados, los sectores intensivos en marcas contribuyeron con un promedio de US $ 17.80 por cada US $ 100 de productos exportados, y fueron responsables de US $ 28.70 de cada US $ 100 en productos importados.

Cabe mencionar, que la investigación fue realizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú.