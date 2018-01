Indecopi: “Pondremos topes a las indemnizaciones por reclamos de consumidores en arbitraje de consumo”

A más de un año en la conducción del Indecopi, su presidente, Ivo Gagliuffi, explicó al Diario Gestión los avances en la institución que dirige y los planes para el 2018.

¿Cuál es su balance en el 2017?

Es positivo, se avanzó en las dos columnas de la institución. Es decir, en el tema administrativo y en la funcionalidad.

¿Cómo?

En lo primero, “el Indecopi Digital”, con impactos concretos y ahorros tangibles para los ciudadanos (por ejemplo, se ahorro más de S/ 3 millones solo en la sede central de Lima desde que no se pide copia del DNI, poderes o copias certificadas).



Y en lo segundo, se reforzaron las áreas resolutivas para una atención oportuna de los casos para que se cumpla el 100% de los plazos legales.

¿Qué significa esa digitalización?

El Indecopi busca la digitalización de todos sus documentos, interno a nivel de un trámite documentario dentro de la institución, y también que los cien trámites de atención al público, se hagan vía web.

¿Cuándo estará listo?

Nuestra meta es mediados del 2019, para los trámites internos, y los procedimientos de atención al público hasta mediados del 2020.

¿Se implementará a nivel nacional o habrá un piloto?

Primero se aplicará en la sede central de Lima, durante el 2019 en Lima y las oficinas regionales.

“Las medidas que facilitarán la autocomposición entre proveedores y consumidores se implementará en su mayoría en el primer trimestre del 2018”.

Ivo Gagliuffi

Arbitraje de consumo

¿Qué tanto se avanzó en el arbitraje de consumo?

El tema no caminó. Porque a la fecha hay muy pocos casos de arbitraje de consumo, y no hay incentivos para que se sometan porque es de aplicación voluntaria, no hay muchos proveedores que se acogieron, solo 18.

¿Se dejará de lado?

No. El Código de Consumo establece la figura, hay que crearla, por lo que este mes se prepublicará un proyecto a un nuevo reglamento para viabilizar el arbitraje de consumo.



¿Cuáles serán las novedades?

Lo que persigue este nuevo arbitraje de consumo es incentivar a los proveedores a someterse al arbitraje imitando un poco el modelo argentino y español.



¿Cómo?

Por ejemplo, permitiendo que los proveedores se sometan a determinadas líneas de sus productos; o hasta determinados montos de indemnización; o por determinados tipos de contingencias o reclamos.



Es decir, en ciertos casos trabajosos comienzan a empaquetar para someterlos al arbitraje de consumo que brinda soluciones que pueden ser más simples.

¿Cuáles serían las ventajas?

El arbitraje de consumo es gratuito para el consumidor y proveedor, lo paga el Estado con recursos propios del Indecopi. Y, otra ventaja, es que los consumidores tienen una solución más rápida, y en una sola instancia definitiva.



¿Y se puede obtener una indemnización?

Sí, pondremos montos máximos de indemnización (topes) por reclamo de consumidores en los arbitrajes de consumo para que el proveedor sepa cuál es la contingencia. De esa manera muchos proveedores se van a animar a entrar a este sistema.

¿También incentivará a los consumidores que en el Indecopi no obtienen una reparación?

Buen punto, el Indecopi no tiene facultades para ordenar el pago de una indemnización, solo la tiene el Poder Judicial y el arbitraje. Los arbitrajes permitirán someter sus reclamos, pero con un tope de indemnización, por ejemplo, S/ 50 mil, con lo cual el consumidor puede además de obtener una medida correctiva, una indemnización. Otra de las vinculaciones es que el arbitraje de consumo se relacione con los mecanismos electrónicos.

“Indecopi durante el 2018, implementará un aplicativo para celulares en la resolución de conflictos de consumo" .

Ivo Gagliuffi.

Autocomposición

¿El Indecopi buscará que los consumidores lleguen a un acuerdo antes que iniciar un proceso de reclamo?

Sí, se les otorgarán más herramientas a los consumidores para que resuelvan directamente sus reclamos con los proveedores. Sin embargo, el Indecopi seguirá mejorando sus sistemas para atender, si así lo decide el consumidor, dentro del procedimiento regular.



¿Cuáles son esas alternativas?

Se va a potenciar el Servicio de Atención al Ciudadano con una Plataforma Interactiva (PISAC), permitiendo la reunión entre proveedor y consumidor con el uso de las tecnologías de manera virtual, reduciendo el plazo de llegar a un acuerdo de 12 días a 6 días, dentro del primer trimestre.

¿Aplicativos celulares?

Sí, también se lanzará un aplicativo para los celulares para todo tipo de sistemas operativos, para solución de reclamos, con una afiliación del proveedor. Así, ante un reclamo de consumo, si se llega a un acuerdo se deje constancia, el que se implementará dentro del 2018.



¿Qué otro mecanismo?

Se han creado las defensorías gremiales a través de los lineamientos emitidos en noviembre del 2016. Este año tenemos como meta que se cree una defensoría gremial el Lima (que se implementaría con la Cámara de Comercio de Lima) y una en regiones.

¿Y el libro de reclamaciones?

Se ha creado la conciliación inmediata, para que los consumidores y proveedores puedan llegar a una conciliación, que ya ha sido reconocida.



¿Qué otra medida piensa promover?

En breve, se prepublicará un reglamento en el que se reconoce que los programas de cumplimiento normativo se acrediten por el Indecopi, con un registro, para fomentar la reducción de casos de incumplimiento, ya que podrán ser considerados como un atenuante de sanción de acuerdo al Código de Consumo.

¿Y los gremios?

También se impulsarán los manuales de buenas prácticas, para estandarizar el servicio que brindan, para evitar incurrir en incumplimientos y llegar a un acuerdo con los consumidores, tales como un ¿Aló Banco?, entre otros.

Concursal

¿Cuáles son los avances en los procesos concursales?

Actualmente, contamos con dos secretarías técnicas, una que ve la resolución de los casos de las empresas insolventes y otra que se encarga de llevar a cabo una supervisión de las empresas administradoras, los acreedores, entre otros (Secretaría Técnica de Fiscalización Concursal o la policía de los procesos concursales).

¿Cuál es el mensaje?

No vamos a permitir ningún uso indebido del sistema concursal. Solo desde su creación se han iniciado más de 199 acciones de fiscalización y han impuesto multas por 419 UIT de multas (S/ 1.6 millones).

Libre competencia

A la fecha, ¿cuántos casos de investigación en libre competencia o contra la formación de cárteles de precios existen?

Existen 42 investigaciones en Libre Competencia, solo se ha visto la punta del iceberg.



¿En qué sectores?

Es un tema de reserva. Pero sí puedo señalar que se encuentran en sectores bien diversificados, y con una visión de priorización son sectores de sensibilidad económica para la población. Por eso, los casos que se han hecho públicos se relacionan al consumo de GLP (balón doméstico), GNV (transporte masivo).



Entonces, ¿podemos ver más temas vinculados a la canasta familiar?

Sí, efectivamente sectores claves de alto impacto para la economía de las personas.

¿Cuál es el origen de esas investigaciones?

De las 43 investigaciones, 23 vienen por denuncia de parte, 16 son investigaciones de oficio y las demás son denuncias.



¿Cuántos casos de clemencia o colaboración de un miembro de un cártel para reducir la sanción se acogieron en el 2017?

En el 2017 se han producido tres casos de pedidos de clemencia, pero igual va creciendo. Hasta el año 2014 no hubo ninguna solicitud. En el 2016 fueron dos. Mientras más se difunda la figura más se irá utilizando.

¿Cuál es el beneficio de la desactivación de un cártel?

Por ejemplo, en el caso del cártel del papel higiénico se estimó un daño al mercado en S/ 153 millones, en 10 años, pero el beneficio por la desactivación del cártel es de S/ 60 millones anuales. Razón por la cual la multa que se perdonó al delator fue superada por el beneficio obtenido en el mercado en solo cuatro años.