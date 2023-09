En la más reciente publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que los ingresos fiscales registrarían una caída del 6.3% este año y crecería 3.3% en el 2024.

Se plantean niveles de gasto público tales que se proyecta que el déficit fiscal se sitúe justo en “el tope” establecido por ley tanto en el 2023 (2.4% del PBI) como en el 2024 (2% del PBI). Es decir, si los ingresos son menores a lo esperado o los gastos son mayores a lo planteado, el MEF estaría incumpliendo la regla de tope del déficit fiscal.

Frente a la amenaza de un impacto fuerte del fenómeno de El Niño, que presionaría al alza el gasto público, expertos consultados por Gestión comparten las medidas pendientes para incrementar el flujo de ingresos del Gobierno.

“Al sobreestimar los ingresos, se sobreestiman también los gastos y se plantea un presupuesto alto que se traslada en mayores demandas de gasto de parte de gobiernos subnacionales y ministerios”, señala Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat.

Si bien el MEF reconoce la necesidad por incrementar los ingresos, no ha planteado todavía medidas para lograrlo.

“Los ingresos fiscales del país se encuentran rezagados (promedio 2010-2022: 20.5% del PBI) respecto a lo observado en la región (promedio 2010-2022: 29.2%) y la OCDE (promedio: 39.2% del PBI), por lo que converger a dichos niveles requiere políticas que reduzcan las elevadas cifras de incumplimiento (IGV 2022: 30.3% e IR de tercera categoría 2022: 40.5% de la recaudación potencial), mejoren la administración tributaria, otorguen progresividad al sistema, racionalicen beneficios, entre otros”, señala el MMM.

Simplificación y catastro fiscal

Para Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, el riesgo de no comenzar todavía un proceso de reforma tributaria implica que, de iniciarse aún durante el 2024, la aplicación de las medidas se rezaguen hasta el 2025.

“Si quiere hacer cambios en Impuesto a la Renta (IR) o Impuesto Predial se tienen que hacer antes de diciembre para que entren en efecto al otro año. Es decir, ya se tendrían que mandar en estos días”, señaló en entrevista a Gestión.

Una de las medidas que plantea Oliva, por ejemplo, vinculadas al IR es la de la simplificación de los regímenes tributarios “para quedarse con uno o máximo dos”. Actualmente existen cuatro regímenes: Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS); Régimen Especial de Renta (RER); Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General de Renta (RG).

Cuando Carlos Oliva era ministro de Economía y Finanzas, en el 2018, puso sobre la mesa este tema. De hecho, él mismo adelantó en ese momento que su intención era simplificar a uno o dos regímenes del IR. Sin embargo, no se logró.

Katarzyna Dunin, directora de Impuestos y Aduanas en PwC Perú, coincide con Oliva en que es necesario volver a poner sobre la palestra este tema. Hay que recordar que durante el actual Gobierno se pidió facultades legislativas delegadas para simplificar el régimen tributario de las mypes, pero no fue aprobado en el Congreso de la República.

“Probablemente, aunque suene muy impopular, debería retomarse el régimen donde todas las rentas de las personas naturales se sumen. Las personas que tienen rentas de capital tributan menos que las que trabajan, lo cual no refleja el nivel de esfuerzo”, sostiene Dunin.

Otro tema que el exministro menciona es el Catastro Fiscal. A su consideración, es una “excelente iniciativa, pero toma tiempo y no termina de consolidarse”.

Entre las propuestas de Arias Minaya también resalta dicho catastro. “El fortalecimiento del Catastro Fiscal ya se inició, pero no hay informes de cuáles son los avances (...) Ya hay una ley que le otorgó al MEF la facultad de ser el ente rector en el diseño de un Catastro Fiscal Nacional, no se han publicado las líneas de acción para ese fortalecimiento”.

Exoneraciones tributarias

El exjefe de Sunat cree que también hay espacio para revisar las exoneraciones tributarias. Mencionó que hay un grupo que deberían revertir de inmediato: la reducción de la tasa del IGV a hoteles y restaurantes, el drawback, el IGV a los seguros de vida, entre otros.

En un contexto de menores ingresos, para Dunin también cabe la posibilidad de replantear exoneraciones tributarias. “La tasa de 10% aplicada a hoteles, restaurantes y alojamientos turísticos estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Medidas como estas no deberían existir a bienes o servicios que vienen siendo gravados, porque la realidad denota que no implican la baja del precios al consumidor. El Estado deja de recaudar y los únicos que se benefician son las empresas”, agrega Dunin.

Oliva respondió en el mismo sentido: “Hay otras como el drawback. Se calcula al próximo año S/1,400 millones en subsidio a las exportaciones. Eso podría revisarse y reducir la tasa, por ejemplo”.

“Si no se hace nada, la caída de la recaudación va a continuar en los próximos meses. No como señala el MMM de que esto se va a aminorar, se va a moderar; eso no es así. La caída, si no se hace nada, va a continuar hacia fin de año y la presión tributaria va a caer por debajo de 15%”, remarca Arias Minaya.

Evasión e elusión

Para Katarzyna Dunin a pesar de que se han mejorado las tasas de evasión y elusión de impuestos, todavía hay mucho espacio para mejoras. “Por ejemplo, todavía no se ha publicado el reglamento Decreto Legislativo 1532 que permitirá una especie de ‘muerte tributaria’ para quienes evaden, dado que no podrán emitir facturas”, menciona.

Justamente, Arias Minaya reconoce que la evasión es un tema de largo plazo, pero debería iniciar de manera inmediata, conformando o quizá un grupo de trabajo con varias instituciones para elaborar un plan nacional de lucha contra la evasión.

“Este año, el MEF ha reajustado su proyección de crecimiento para la economía a 1.1%. Todavía sigue siendo algo optismta. Creo que lamentablemente el crecimiento va a estar más cerca al 0% que de 1%. Para el próxmo año, sí, seguramente habrá un rebote si no tenemos el problema de El Niño, pero (la proyección 2024) no creo que sea tan optimsta como el MEF. Lo más preocupante respecto a esto es que está generando una sobreestimación de los ingresos fiscales”, finaliza.

