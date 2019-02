Importaciones del sector farmaceútico sumaron US$ 6,053 millones el 2018

Las importaciones peruanas de medicinas y de tocador sumaron un total de US$ 6,053 millones al cierre del 2018, lo que implicó un incremento de US$ 637 millones registrando así un crecimiento de 12.5% con respecto al año 2017, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

"Con este resultado las compras externas de estos productos v ienen sumando dos años de crecimiento consecutivo . Además registran el monto más alto en los últimos cinco años", manifestó Mónica Chávez, subgerente del CCEX.

Ello se explica -dijo- por los beneficios tributarios de importación resultantes de los diferentes acuerdos comerciales firmados con diferentes países en los últimos años, además del impulso que proviene de la demanda interna, lo que favorece a que estos productos ingresen al país a precios competitivos.

Entre 2014 y 2018, cabe precisar, que las importaciones del sector farmacéutico han crecido en un promedio anual de 7%.

Los subsectores producto químico y farmacéuticos – semielaborados alcanzaron las mayores compras valorizadas en US$ 4,148 millones.

En este rubro se encuentran el alcohol carburante, nitratos de potasio, metionina, carbonato de disodio, ácido fosfórico.

Le siguen los productos farmacéuticos y de tocador con US$ 1,148 millones conformado por demás medicamentos, excepto analgésicos, champús, preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel, medicamentos de uso humano para tratamiento oncológico, perfumes, jabones y medicamentos (que contengan vitaminas) y los productos químicos y farmacéuticos – elaborados que registraron compras por US$ 755 millones.

"Este último subsector ha obtenido un mayor crecimiento (18%) con respecto al año anterior donde se encuentra las demás vacunas para la medicina humana, productos inmunológicos dosificados, vacunas para la veterinaria, plasma humano, demás provitaminas y vitaminas", precisó Chávez.

En tanto, los principales importadores del sector farmacéuticos son Procter & Gamble Perú, Ministerio De Salud, Quimtia y Kimberly-Clark Perú, los que importaron valores de US$ 123 millones, US$ 105 millones, US$ 84 millones y US$ 54 millones, respectivamente.

Proveedores

Estados Unidos es nuestro principal proveedor cuyos montos de importación alcanzaron los US$ 1,211millones. El Perú le compra principalmente: alcohol carburante, acrilonitrilo, hidrogenosulfuro, vacunas para la medicina humana, dodecilbenceno y demás medicamentos, excepto los analgésicos.

En segundo lugar figura China con US$ 959 millones, cuyos productos importados son los medicamentos excepto analgésicos, antibióticos, jeringas de plásticos, medicamentos que contengan otros antibióticos, trifosfato de sodio, y vitamina C y sus derivados.

En tercera posición está Colombia con US$ 430 millones, el cual nos provee de preparaciones medicinales acondicionadas para la venta al por menor, medicamentos excepto analgésicos, perfumes y aguas de tocador, jabones, champús, preparaciones capilares y de belleza.

En tanto, Brasil figura como cuarto proveedor con US$ 364 millones siendo las principales compras: agua oxigenada, demás medicamentos excepto analgésicos, jabones, preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel, desodorantes, dentífrico, demás preparaciones capilares y vacunas veterinarias.

Y el quinto lugar es para México con US$ 342 millones. Este país abastece al país de champús, medicamentos excepto analgésicos, preparaciones capilares, medicamentos que contengan vitaminas y otros productos, dentífricos, desodorantes y demás medicamentos para uso humano.

Cabe anotar que los países emergentes como Colombia, Brasil y México están buscando desarrollarse como fabricantes de productos farmacéuticos y de tocador, pues ya en el Perú han logrado afianzarse como proveedores en los últimos tres años.