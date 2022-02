A partir del próximo 1 de abril ya no se permitirá en el Perú la circulación de alimentos procesados con octógonos adhesivos o stickers, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud (Minsa). Desde la fecha indicada solo podrán mostrarse impresos como parte de las etiquetas de los productos, según el Manual de Advertencias Publicitarias publicado en el 2018.

Y es que si bien el manual estableció que desde julio del 2021 todos los productos procesados debían llevar el rotulado impreso, el Gobierno aprobó -en un escenario de recuperación económica por el COVID-19- una ampliación a favor solamente de los productos importados y elaborados por las micro y pequeñas empresas (mypes) locales para que se adecúen a la norma.

A semanas de vencerse el plazo, sin embargo, importadores y microempresarios han reiterado al Ejecutivo que se permita mostrar el octógono “bajo cualquier método que informe al consumidor, incluido el uso de sticker”. De lo contrario, potencialmente dejarían de comercializarse en el país productos por US$ 502 millones al año, lo que en impuestos significaría dejar de recaudar S/ 100 millones anuales, según un estudio de MacroConsult.

El área de Promoción de Salud del Minsa adelantó a Gestión.pe que emitirían un comunicado sobre dicha solicitud de los gremios, aunque a la publicación de esta nota no se concretó.

“Hay bastante preocupación en estos días por la falta de predictibilidad, entonces lo que vamos a empezar a ver es una reducción de oferta de determinados productos importados. ¿Adelantar órdenes de compra? Imposible porque las empresas correrían el riesgo de que les quede stock de productos que no lleven el rotulado impreso y no podrán venderlo en el país”, explicó Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Regulatorios y Legal de Comex Perú a Gestión.pe.

Los más sensibles

De acuerdo a cifras de Macroconsult, en el 2020 se importaron US$ 403 millones de alimentos y bebidas procesados, lo que significa 4,395 productos que llegan al país. De ese total, el 58% se adaptó al formato de las con octógonos impresos en las etiquetas, mientras que 1,857 productos (42%) aún lleva octógonos adhesivos: los que potencialmente podrían dejar de comercializarse.

“Hablamos de un abanico grande de alimentos y bebidas que podrían reducir su oferta en el mercado peruano y que va más allá de las galletas o gaseosas, son también aquellos alimentos para personas con enfermedades preexistentes, para diabéticos, personas con cáncer, incluso los suplementos alimenticios. Y si hay menor oferta, lo que se generará es un incremento de precios”, refiere Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Sobre este punto, Dupuy agrega que el volumen de alimentos para nichos de mercados como aquellos que buscan opciones veganas, sin gluten, entre otros, se verían reducidos. Asimismo, serán los productos provenientes de Chile, Colombia y México los más afectados.

¿Y por qué no se adaptaron a la norma peruana? El representante de Comex mencionó que se debe al costo económico, considerando que los fabricantes extranjeros difícilmente implementarán una línea de producción de empaques diferente para aquellos productos que se enviarán al Perú, único país de la región que no permite el uso de adhesivos. Y, en ese caso, serían las mypes importadoras las que asumirían el costo de imprimir el rotulado.

Asimismo, “una empresa peruana que mañana quiera enviar sus productos a Brasil o Colombia, que no exige octógonos impresos, tendría que hacer un segundo empaque diferenciado”, menciona Posada. “No se cuestiona la importancia de los octógonos, las normas deben cumplirse, pero no imponiendo un único medio para incluir la advertencia cuando la ley textualmente no exige que el octógono esté impreso”, añade.

Un caso especial

Además de los importadores, un sector de la producción local mype que podría verse afectado si se prohíbe el uso de los octógonos adhesivos es las panaderías. Y es que su dinámica de producción y otros factores económicos hacen imposible que pueda adquirir cajas o empaques con diferentes combinaciones de octógonos.

“En la situación actual (uso de adhesivos), una panadería compraría mil cajas o empaques para sus tortas y las etiquetaría según la receta de la torta haciendo las combinaciones que sean necesarias, “alto en grasa” o “alto en azúcar y grasas”, entre otros. Pero si se prohíben los stickers, la panadería deberá mandar a comprar mil cajas para aquellos alto en azúcar, mil cajas para alto en sodio, y así según la combinación, lo que encarece los costos y obliga a tener empaques que no necesitará”, cuenta Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan).

Aspan representaba hacia finales del 2020 a más de 16,000 empresas, pero cerca de 200 cerraron ese año producto de la pandemia y no poder adaptarse a la nueva normalidad. Ahora son 14,800 panaderías que en promedio producen cerca de 700 tipos de pan de los cuales 300 -pan de molde, integral, de vainilla, de granos andinos, etc.- son empaquetados, es decir, llevan octógonos adhesivos.

“Estamos de acuerdo con el uso de octógonos pero que no nos quiten la posibilidad de tener adhesivos porque sería económicamente perjudicial para la industria, lo que pedimos es que sean más flexibles con las mypes formales que ya estamos generando nuevas recetas para impulsar líneas libres de octógonos”, dijo Pantoja.

Datos

- A mediados de enero pasado, la Comisión de Dumping, Subsidios y Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, concedió la medida cautelar solicitada por diversas empresas importadoras de alimentos y bebidas industrializados y la CCL contra la prohibición del uso de adhesivos para la consignación de advertencias publicitarias en sus productos. Es decir, si hasta el 31 de marzo la entidad no se pronuncia, podrán continuar usando los octógonos adhesivos.

- Hace un mes el consejo empresarial integrado por los cuatro sectores privados de la Alianza del Pacífico se mostró a favor de homologar el uso de octógonos adhesivos en la región. La solicitud fue presentada a los cuatro presidentes que integran la alianza comercial regional. Se espera que las autoridades de cada país -los ministerios de Comercio Exterior, de Salud, y de Relaciones Exteriores- puedan emitir opinión próximamente.