Los costos de generación eléctrica con centrales eólicas y solares subastados hace cinco años en el país llegaban a US$ 40 por megavatio hora (Mwh); hoy en el mundo se han reducido a entre US$ 16 y US$ 20 por Mwh, y de incorporarse nuevos proyectos al mercado local con esos costos, se podría lograr reducciones en las tarifas a los consumidores regulados.

Así lo avizoró Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPER), quien indicó que en el país existen 34 proyectos de centrales eólicas y 16 solares, que suman inversiones por US$ 8,720 millones, que pueden ofrecer esos menores costos al mercado, pero que están en stand by.

Vale recordar que desde hace más de una década, los usuarios regulados pagan un costo de más de US$ 60 por Mwh como resultado de las subastas de compra venta de energía en contratos de largo plazo que convocaron distribuidoras eléctricas, y que están por vencer en los siguientes años.

Producción

Es decir que, según indicó Oviedo, de permitirse la participación de nuevas centrales eólicas y solares en las siguientes subastas de generación, se podría ofrecer al mercado costos de producción eléctrica casi cuatro veces más baratos que los de las actuales centrales en operación (en su mayoría térmicas e hidroeléctricas).

No obstante, indicó, para destrabar los proyectos y lograr que puedan competir en las siguientes subastas, se requiere una decisión política: que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) incorpore algunas modificaciones en la regulación del sector de generación.

Cambios

Por ejemplo, anotó, para el caso de las centrales solares (que son las más baratas), se requiere cambiar la regulación para que la demanda les remunere por su capacidad de generación (potencia) más allá de las horas de punta de consumo que reconoce la normativa actual, y que es de 5 p.m. a 11 p.m. Explicó que, en los últimos años, el mayor consumo eléctrico, según reporta el COES, se está dando fuera de las horas consideradas “de punta” y ahora se demanda más energía en horarios considerados “fuera de punta”, entre la 1 y las 4 pm.

Si a las solares se les reconociera la potencia en horas fuera de punta (lo que requiere cambio regulatorio), resumió, sí podrían competir.

Otro cambio que se necesita, añadió Oviedo, es que se separe el mercado de la energía (electricidad) de la potencia (capacidad instalada de generación), de forma que las empresas puedan negociar ambos conceptos por separado, como se hizo en Chile, y que le permitió a ese país hoy basar el 20% de su generación en energías renovables.

CLAVES

Tecnología. El 70% de la producción eléctrica en enero 2021 fue con hidroeléctricas, 25% con térmicas, 3% con eólicas y 2% con solares.

Gas. La producción con térmicas a gas en enero último fue 14%, menor que en igual mes de 2020.