Han pasado seis años desde que se oficializó la terminación de la concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP)”, al no haber acreditado el concesionario el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido. Esto se dio en medio de los escándalos de corrupción que involucraban a la brasileña Odebrecht.

Los avances de las obras quedaron en stand by y los activos hoy son custodiados, preservados y mantenidos por el Estado, en línea con lo establecido en el Decreto de Urgencia (DU) N° 001-2017. Sin embargo, el país busca recuperar lo gastado en el cuidado de los tubos extendidos en las zonas de Cusco y Arequipa, así como ser indemnizado por la afectación causada tras el término del contrato.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, recordó que se presentó una demanda civil y una consignación judicial por el tema de los bienes del GSP. Y, actualmente, -informó- se está elaborando un informe con la idea de iniciar una acción legal “contra el Gasoducto Sur Peruano por los daños sufridos por el incumplimiento del contrato”. “Eso es algo nuevo que estamos incorporando. El contrato de concesión que dio lugar a la terminación. La cuantía preliminar estimada ascendería US$ 3,500 millones”, expuso durante el pleno del Congreso.

Se trataría de una demanda adicional de reparación civil al Estado por encima de los US$ 3,000 millones por el daño causado al Estado al interrumpirse el proyecto.

El titular de Energía y Minas contó que el 29 de diciembre el Minem presentó una demanda en la vía civil para el reembolso de los gastos de administración de los bienes del GSP por S/ 825 millones (monto que se estima se va a generar hasta la entrega efectiva al propietario, dijo Vera).

Y, agregó, el 9 de febrero, el Minem presentó demanda de consignación judicial para efectuar la devolución de los bienes a GSP como propietario. El valor estimado de bienes objeto de devolución es de S/ 2,700 millones.

“Son demandas que hemos empezado a hacer nosotros con la idea de que nos devuelvan las tuberías o recuperar el dinero que se ha gastado en ello. Tenemos dentro de nuestro plan de trabajo la continuidad el GSP y pensamos que la recuperación que podríamos tener de estas tubería, sobre las que se está gastando, sean empleadas por inversionistas que se seleccionen en el proceso de promoción, asumiendo el pago de su valor. Es decir, se continúa con el proyecto y quien haga el trabajo pagaría el costo de la tubería que ya está instalada. O en caso sean empleadas por nosotros, como ministerio, al adelantar la construcción, sería como parte del proyecto SIT-Gas”, remarcó.

Cabe mencionar, tras la resolución del contrato en el 2017, -dice el ministro- se decidió ejecutar la garantía de US$ 262 millones. “Desde esa fecha hasta el 2022 se fue utilizando ese dinero para pagar este tipo de servicio. Lamentablemente, el año pasado se agotó, y tenemos el tema que hemos querido devolver el tubo, pero no se puede. No se ha podido. Hemos hecho una serie de trámites”, mencionó.

¿Qué se tiene del exGSP?

El ministro Vera recordó que lo que se tiene actualmente corresponde al 60% del total de las tuberías que se adquirieron para el proyecto GSP y el 80% de las obras que se ejecutaron por el concesionario que comprenden 146 kilómetros de 180 kilómetros que se pusieron en la ruta del gasoducto.

Está constituido por 29,081 tramos de tuberías de 32 pulgadas, 6,773 tramos de tuberías de 24 pulgadas y 6,290 tramos de 14 pulgadas. “Todo ello suma un total de 42,144 tramos de tuberías que están ubicados en la zona de la Convención, Calca, Urubamba, Paucartambo, Anta y Cusco, en al región Cusco; y La Joya en Arequipa. Esta tubería instalada requiere una preservación”, puntualizó.