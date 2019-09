La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) respondió al exministro del Produce Piero Ghezzi, quien el lunes señaló que la industria pesquera aún tiene margen para elevar las regalías que pagan como derechos de pesca, actualmente ubicada en 0.25% del precio promedio anual de la tonelada métrica de harina de pescado.

“No creemos que se pague poco [ por derechos de pesca ] y sí estamos de acuerdo con que se haga un análisis técnico”, dijo a Gestión Elena Conterno, presidenta de la SNP. Del total de aportes de la industria pesquera al Estado, el 27% ingresa por derechos de pesca.

Elaborado por SNP.

Para el exministro, ese 0.25% de derecho de pesca que pagan las empresas por tonelada métrica de harina de pescado es muy baja para las necesidades de recaudación tributaria del Perú, donde hay una alta elusión y evasión tributaria.

La tasa por derecho de pesca deberá revisarse hasta el 27 de junio de este año, cuando se cumplan 10 años del Decreto Legislativo 1084.

Según un informe de EY de febrero de este año, elaborado por encargo de la SNP, las empresas pesqueras pagan el 50.4% de su utilidad operativa en cargas tributarias y obligaciones legales del sector pesquero, con una base de 4 millones de TM capturadas anualmente.

Entre el 2008 y 2016, los pagos realizados por la industria de ingredientes marinos solo por derecho de pesca pasaron desde US$ 2.24 por TM hasta US$ 3.97 (a un precio de US$ 220 la tonelada).

Pero si se añade el aporte extraordinario al fondo de jubilación (por la quiebra de la Caja de Pescador), al Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero y todo lo relacionado con la fiscalización pesquera, los pagos de la industria pesquera se multiplican casi por cuatro, al pasar de US$ 3.9 hasta US$ 14.7 por TM de anchoveta.

Además, como empresas formales, pagan el Impuesto a la Renta (29.5%) y la repartición de utilidades a los trabajadores (10%).

En el resto de pesquerías el derecho de pesca asciende a US$ 0.7 por TM, pero en muchos casos no se aplica, indica la SNP.

Pero en lo que sí están de acuerdo la SNP y el exministro Ghezzi, es en realizar estudios técnicos que validen un mayor porcentaje por regalías pesqueras. LA SNP añade que esta revisión debe hacerse para todos los recursos naturales del Perú.

“Se necesita un análisis técnico, creemos que ya la industria paga bastante, que paga 50% de su utilidad operativa, que es un monto bastante elevado. Nuestra responsabilidad es informar y con gusto participaremos en la revisión”, indicó Conterno.

Señaló que espera una reunión de trabajo con el nuevo ministro del Produce.

2018: la captura más alta

Las cifras de arriba toman en cuenta un escenario de 4 millones de TM de captura anual de anchoveta. Este umbral no ha sido alcanzado los últimos años, pero el 2018 será diferente.

El mes pasado, el Produce señaló que la biomasa del stock norte-centro de la anchoveta ascendió a 10.86 millones de toneladas, la más alta en 24 años, ya que es un 33% superior al promedio de todas las observaciones de verano realizadas desde 1994 a la actualidad.

No obstante, el límite máximo de captura para la primera temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca del 2018 alcanza el 35% del stock reportado por Imarpe, lo que significan una cuota de captura de 3.3 millones de toneladas.

Elaborado por SNP.

En años anteriores, la extracción de anchoveta alcanzó los 2.3 millones de TM el 2014 (solo se abrió una temporada de pesca); 3.7 TM el 2015; 2.7 TM el 2016 y 3.2 TM el 2017.

Con los números para el 2018, la SNP ya ha previsto una importante contribución del sector pesca al PBI.