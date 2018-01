Grandes bancos aceleran planes para oficinas en Fráncfort

Bloomberg

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley están en una racha de contrataciones en Fráncfort, a medida que los bancos de inversión globales compiten por establecer a tiempo sus nuevos centros de operaciones en la Unión Europea a consecuencia del Brexit.

Las mayores firmas de Wall Street han comenzado recientemente a publicitar puestos que van desde gestores de riesgo a funcionarios de cumplimiento y especialistas en tecnologías de la información, según listados en internet. Los bancos necesitan que sus oficinas estén listas y operativas en abril de 2019, dijeron firmas de búsqueda de talento y personas conocedoras de los planes de contratación de sus empresas.

Los bancos quieren ocupar el mayor número de puestos que puedan localmente para limitar el trastorno causado por el traslado de empleados basados en Londres y sus familias, señalaron las personas, quienes pidieron no ser identificadas, ya que los planes no son públicos. A tan solo 14 meses de que Reino Unido abandone formalmente la UE, los bancos han alcanzado lo que un ejecutivo denominó un punto de no retorno, y han decidido avanzar con sus planes de contingencia.

“Muchos bancos están contratando ahora para cumplir al menos con los requerimientos mínimos de personal” para cuando se dé el Brexit, dijo Tim Zuehlke, socio de FRED Executive Search.

Sin importar si el Reino Unido puede alcanzar un acuerdo de transición de dos años, los reguladores europeos han dejado en claro que esperan que los bancos establezcan operaciones independientes y completas dentro del bloque, con un número significativo de empleados, tanto para las actividades hacia clientes como de soporte administrativo, así como ejecutivos sénior, en lugar las llamadas empresas pantalla, con empleados viajando desde Londres.

Administradores de riesgo

Goldman Sachs planea aumentar su personal en Fráncfort en más del 100% a 400 empleados. El banco ya ha contratado a una media docena de cargos localmente, señaló una de las personas, y está publicando otras 10 posiciones en su sitio web. Morgan Stanley pretende sumar alrededor de 200 puestos en la capital financiera de Alemania. El banco está actualmente publicando 17 vacantes para posiciones en Fráncfort, incluyendo un “administrador de riesgo de liquidez”.

Los bancos de inversión de Estados Unidos “están acelerando las contrataciones para puestos de administración en Fráncfort”, dijo Aleksandar Rakovic, jefe de la firma de búsqueda de talentos para bancos Robert Walters. “Los salarios en esas áreas van a seguir aumentando”.

Debido a la falta de banqueros con experiencia en Fráncfort -donde hay 60,000 personas trabajando en finanzas en la ciudad, frente a las 360,000 en Londres- las firmas esperan cubrir el déficit con alemanes expatriados deseosos de regresar a casa, señalaron las personas consultadas. Dada la posibilidad de traslado de personas de otras nacionalidades, los bancos ya han comenzado a reservar en bloque cupos en escuelas internacionales y renta de departamentos en anticipo de la escasez de personal local, afirmaron.

Unos 10,000 nuevos empleos se podrían crear en la ciudad alemana en los próximos años, según el grupo empresarial Frankfurt Main Finance. En contraste, la apertura de puestos de trabajo en la industria financiera de la capital británica cayó 52% en diciembre, su mayor registro en tres años, dijo la firma de contratación Morgan McKinley el jueves.