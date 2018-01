GoPro anuncia despidos y reduce el sueldo de su consejero delegado a un dólar

La compañía fabricante de cámaras GoPro anunció que despedirá a más de 250 trabajadores y reducirá hasta un dólar el sueldo de su CEO, Nicholas Woodman, para "dar la vuelta al negocio" después de experimentar bajas ventas en sus productos durante la temporada navideña.

La firma anunció sus resultados preliminares del último trimestre del 2017, en el que espera obtener US$ 340 millones en ingresos, un margen bruto de entre 24% y 26% que queda por debajo de su proyección de US$ 470 millones hecha en noviembre.

Según indicó GoPro, tuvieron un impacto negativo de US$ 80 millones en los ingresos las cámaras HERO6 Black, HERO5 Black y HERO5 Session, así como el dron Karma, con el que se retira del mercado de estos aparatos.

Con el objetivo de bajar su nivel de gastos operativos en el 2018, la empresa comunicó que reducirá su personal global, de 1,254 empleados a finales del pasado setiembre, a "menos de 1,000". Se trata de la cuarta ronda de despidos de la firma desde el 2016.

Asimismo, el fundador de GoPro y máximo ejecutivo de la firma, Nicholas Woodman, "reducirá su sueldo del 2018 a un dólar", señala la compañía en su comunicado.

La empresa estadounidense de cámaras dijo que, a pesar de la buena acogida del dron Karma, el producto tiene bajos márgenes de beneficio en un mercado "extremadamente competitivo" con un "entorno regulatorio hostil" en Europa y Estados Unidos "para los próximos años".

"GoPro abandonará el mercado tras vender el inventario restante de Karma", señala el comunicado, donde se indica que los propietarios de los aparatos seguirán recibiendo servicios de atención al cliente.

Respecto a sus cámaras, Woodman señaló que la demanda para HERO5 Black era baja a principios de la época navideña y los consumidores eran "reacios" a comprarla por el mismo precio que el año anterior pero al bajar los precios el 10 de diciembre, las ventas del modelo se duplicaron.

GoPro, que espera "dar la vuelta al negocio" y ver beneficios en la segunda mitad del 2018, estimó que la reestructuración le costará entre US$ 23 millones y US$ 33 millones, de los que entre US$ 13 millones y US$ 18 millones corresponden a la reducción de personal.

Según informó CNBC, GoPro ha contratado a la compañía JPMorgan, con la que colaboró en su salida a bolsa del 2014, para que le ayude a encontrar una "potencial venta", aunque no tiene "conversaciones activas" con ningún comprador, dijeron fuentes cercanas al asunto bajo el anonimato.

Woodman afirmó que la firma estaría interesada en "oportunidades" para unirse a una compañía más grande que "haga a GoPro aún más grande", pero todavía planea mantenerse independiente.

Como consecuencia de sus resultados financieros y los anuncios de despidos de este lunes, al cierre de la jornada en Wall Street las acciones del fabricante de cámaras terminaron con una caída de 12.77%, hasta US$ 6,56.