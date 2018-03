Goldman ya no es uno de los principales bancos de commodities

Goldman Sachs Group Inc., durante décadas el principal operador de materias primas de Wall Street, ha perdido su lugar entre los tres bancos dominantes del sector por primera vez, según el grupo de investigaciones de mercado Coalition Development Ltd.

Las pérdidas sufridas con las operaciones de gas natural y energía llevaron el año pasado a Goldman a registrar su peor desempeño anual en materias primas en su historia como empresa que cotiza en bolsa, lo que generó una serie de salidas de ejecutivos de alto perfil en la unidad de materias primas del banco.

El año pasado, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Citigroup Inc. superaron a Goldman en los puestos más altos en cuanto a ingresos por materias primas entre la docena de grandes bancos que monitorea Coalition, dijo el jueves la firma. Es la primera vez que Goldman no figura entre los tres primeros, según datos que se remontan a 2010, y probablemente desde mucho antes.

La entidad de préstamo dominó durante mucho tiempo el sector junto a Morgan Stanley y ayudó a popularizar las materias primas como una clase de activos invertibles.

Aunque JPMorgan y Morgan Stanley empataron como primeros en el ranking de Coalition, el banco australiano Macquarie Group Ltd. –que no está incluido en la tabla de clasificación de los investigadores– probablemente haya sido el primero en ingresos por materias primas el año pasado entre los bancos a nivel mundial, dijo Amrit Shahani, director de investigación de Coalition.

En conjunto, los ingresos de los grandes bancos por productos básicos cayeron un 42% el año pasado y alcanzaron el nivel más bajo en más de una década, estimó Coalition en febrero. La declinación fue impulsada por malas apuestas al petróleo y al gas, la baja volatilidad y la moderación de las operaciones.

Goldman se ubicó entre el cuarto y el sexto lugar en ingresos por productos primarios el año pasado, según Coalition. El análisis de la empresa de investigaciones no incluye los bancos australianos, canadienses o de mercados emergentes, los cuales tienen una importante presencia en materia de productos básicos.