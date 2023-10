El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publicó hoy el Decreto Supremo N° 005-2023, que aprueba el Reglamento de la ley N° 31557 modificado por la Ley N° 31806, que regula la actividad de las casas de apuestas deportivas a distancia. Con ello, inicia el camino para que estos negocios tributen en Perú.

Como se recuerda, dicha norma fue aprobada el año pasado durante el régimen de Pedro Castillo a iniciativa del propio ministerio. Sin embargo, se aprobó otra ley modificatoria en julio último, la Nº 31806, de parte del Congreso.

El objetivo primario de ambas disposiciones legales es crear un impuesto especial del 12% sobre la utilidad neta de las casas de apuestas online. Con el reglamento publicado, ¿qué resta para que paguen impuestos? Aquí los detalles.

Adecuación

La norma señala que entrará en vigencia en 120 días, es decir, el 9 de febrero 2024. Durante los siguientes 30 días, entre el 10 de febrero y el 10 de marzo del próximo año, todas las empresas operadoras de las plataformas tecnológicas que ofrecen estos servicios deberán presentar de manera virtual al Mincetur su solicitud para que se les otorgue la autorización de funcionamiento.

Según datos del ministerio, hasta octubre de este año, existen cerca de 50 casas de apuestas deportivas online que operan en Perú. Desde abril del 2024, indicó el ministerio, entrará en regla la aplicación del impuesto especial para todas ellas.

Aquellos que no se registren en ese periodo, no podrán seguir operando en nuestro país, y la sanción para aquellas operadoras que no cumplan con esta disposición, será no menor a 150 UIT, y además será pasible de denuncia penal correspondiente, conforme al artículo 243-C del Código Penal vigente e inhabilitación para ejercer esta actividad.

“La norma permitirá recaudar al Estado peruano cerca de S/ 162 millones anuales, a ser invertidos en la reactivación del turismo, obras de infraestructura turística, promover el deporte y atender programas de salud mental”, indicó el titular del Mincetur, Juan Carlos Mathews.

“El impuesto aplicará a las empresas nacionales y extranjeras de juegos y apuestas en línea”, precisó el funcionario. Vale decir que Perú es el tercer país en reglamentar esta actividad, detrás de Colombia y Argentina (que la aplica solo en tres provincias, incluida Buenos Aires.

Proceso largo

La norma original, la ley Nº 31557, fue publicada en agosto del 2022. En noviembre de ese mismo año, cuando el ministro era Roberto Sánchez, se publicó un borrador de su reglamento.

Como parte del proceso de mejora de la calidad regulatoria, el Mincetur inició una consulta pública en diciembre para recibir comentarios y sugerencias para mejorar el documento.

Los resultados de dicho proceso se hicieron públicos en mayo. Hasta ese entonces, la Asociación Peruana de Apuestas Deportivas (Apadela) había demostrado su inconformidad con algunos alcances de la norma. Su mayor exigencia era que se precise si las casas de apuestas online no domiciliadas en Perú serían sujetos al impuesto especial.

En junio, como informó Gestión, la ley cumplió seis meses en vigencia sin un reglamento publicado. En ese entonces, Mathews le aseguró a ese diario que el documento sería publicado al mes siguiente.

Sin embargo, el interés del Congreso por el tema modificó los plazos del ministerio. Diez días después de que se publicara el prereglamento, la congresista Lady Camones promovió un proyecto de ley para modificar la norma original del gobierno de Castillo.

Así nació la ley Nº 31806, la cual fue aprobada por el Pleno en mayo. Esta nueva norma modificaba 14 artículos, incluyendo el referido a los contribuyentes del tributo, de la ley original.

De esta forma, 1 año y 2 meses después que se publicara la ley original, finalmente el Mincetur publicó el reglamento final para que las casas de apuestas online tributen en Perú.

“Este resultado es de suma importancia pues demuestra el trabajo articulado que realiza el Mincetur con la transparencia, predictibilidad y apertura, considerando que en el proceso de elaborar la reglamentación participaron todos los actores involucrados en el tema”, comentó el ministro Mathews.

Cifras del negocio

Mincetur estima que el volumen de apuestas realizadas en el Perú durante el 2022 fue cercano a los S/3,800 millones.

Los ingresos brutos de los juegos en línea a nivel mundial en el año 2022 alcanzaron los US$ 102 mil millones, según un estudio internacional de H2 Gambling Capital.

