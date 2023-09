Tras su designación como ministra de la Producción (Produce), Ana María Choquehuanca señaló que tiene seis ejes importantes que impulsará durante su gestión, para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Detalló que el primer lineamiento será más acceso a las compras públicas, para así reactivar el sector.

“Se hará un análisis muy profundo de cuál es el cuello de botella. Dentro de este eje están los núcleos ejecutores y también la compra de los ministerios”, sostuvo en RPP.

Precisó que cuando aún no asumía la cartera del Produce se preguntaba por qué no se aceleraban las compras estatales. “Lo que pasa es que el señor Pedro Castillo (expresidente del Perú) cuando hizo el presupuesto el año pasado no consideró estos rubros de compra”, dijo.

En esa línea, Choquehuanca aseguró que para el 2024 ya se confirmó más de S/ 1,000 millones en compras del Estado.

Asimismo, la nueva ministra del Produce aseguró que un segundo eje es el acceso a los mercados privados.

“Tenemos que poner a caminar a las grandes empresas, para que ellas puedan comprar a las pymes. Hay que ubicar a los actores que nos pueden ayudar a cumplir a lograr satisfacción de esas necesidades para que la pobreza siga escalando”, apuntó.

Choquehuanca también indicó que un tercer mecanismo que impulsará será la inteligencia artificial (IA) para beneficiar a las mipymes.

“La semana pasada estuve en Australia en un proyecto de digitalización y tecnología y me he quedado sorprendida con el avance de la Inteligencia artificial. Ese es el tema de ahora y no hay que desmerecer al pequeño empresario, así que tenemos que dar un salto muy fuerte porque somos anfitriones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en el 2024 y debemos mostrar una población con conocimiento de digitalización”, dijo.

Agregó que en el Ministerio de la Producción existe una dirección de digitalización y tecnología, el cual lo pondrán a “caminar”.

“Hay empresas privadas y entendidos que pueden ayudar a poner al día a las pymes porque ahí encuentran mercados digitales. No queremos analfabetos digitales”, puntualizó.

Otro de los temas que verán será la flexibilización con la Sunat y el acceso al financiamiento, precisó la ministra.

Acuicultura

Con respecto al sector de pesca, la titular del Produce manifestó que la acuicultura será prioridad durante su gestión.

Explicó que este rubro es importante porque cubrirá la escasez del pescado por el cambio climático y también ayudará a las familias más alejadas del país.

“La acuicultura es un nicho de mercado, sobre todo, para las poblaciones rurales porque son las que tienen las granjas de pisciculturas. El Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) tiene que comprar la trucha y todo lo que sale de la acuicultura”, remarcó.