El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se manifestó a favor de la posibilidad de que capital privado forme parte del accionariado de la empresa estatal Petroperú, aunque el Estado deberá mantenerse como dueño de forma mayoritaria.

“Es posible que hasta un porcentaje de capital privado entre, que tenga espaldas financieras muy fuertes, (pero) que el Estado siga teniendo la mayoría de acciones, que siga siendo mayoritariamente dueño ”, dijo en declaraciones a Radio Nacional.

El titular del Minem también se mostró de acuerdo en que la gerencia de Petroperú sea manejada a nivel similar de una compañía privada.

“Quisiéramos una gestión privada, con una gerencia privada, para que sea exigente en todo, desde la adquisición de la materia prima, el proceso, la gerencia, la distribución”, refirió.

Según el ministro, el directorio de Petroperú ya está preparando una propuesta al respecto, en la que el Estado se mantenga como dueño sin que la petrolera dependa o se vea afectada por “ejercicios políticos”.

“Estamos hablando de cierta autonomía. El directorio hablaba de un PMO (project management office), un nuevo modelo de gerencia de las empresas grandes”, detalló.

Rómulo Mucho se reafirmó también en que lo planteado no significará una privatización de Petroperú, aunque reconoció que la empresa se encuentra en una etapa compleja.

“La situación financiera no está en las mejores condiciones, diría que es hasta crítica. Tenemos que encontrar una fórmula inteligente. En este caso puedo asegurar que no se va a privatizar (Petroperú), pero de acuerdo a las circunstancias, no podemos escapar ante lo que estamos viendo”, puntualizó.