El Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que en el primer mes del presente año, se aprobaron 10 proyectos mineros que suman un total de US$ 79 millones, los cuales se espera que impulsen la recuperación económica, fomenten la creación de empleos y aumenten la oferta y demanda de bienes y servicios.

Se trata de proyectos mineros aprobados por la Dirección General Minera (DGM) del Minem, correspondiendo tres a la actividad de exploración, tres a explotación y cuatro a concesión de beneficio, los mismos que están ubicados en las regiones de Ica, Ancash, Moquegua, Arequipa Pasco, Apurímac y Cajamarca.

Entre los proyectos de exploración figuran Quicay II en la región Pasco de propiedad de la Corporación Minera Centauro por US$ 28.5 millones, La Granja en Cajamarca de Minera La Granja por US$ 6.5 millones y Chimú en Ancash de Minera Chimú por un monto de US$ 187,000.

Mientras en la actividad de explotación se autorizó la ampliación del Tajo Chalcobamba, del proyecto Las Bambas en Apurímac, con una inversión de US$ 24 millones.

También, se autorizó la reconfiguración del Depósito de Material Estéril (DME) Choloque, DME Sur y parte superior del proyecto Shahuindo, en Cajamarca, con una inversión de US$ 20.2 millones.

Se suma, Gold Fields La Cima, la autorización al sistema de bombeo desde el tajo hacia TSF (Instalación de almacenamiento de relaves), del proyecto Cerro Corona, en Cajamarca.

En tanto, en la actividad concesión de beneficio se autorizó a Marcobre, en Ica, la operación de sus plantas de óxidos y sulfuros, a Norcobre, en Ancash, la ampliación de su planta de beneficio del proyecto Contonga, a Anglo American Quellaveco, en Moquegua, la presa del depósito de relaves cortadera etapa 7, y a la Compañía Minera Caraveli, en Arequipa, la ampliación de capacidad de su planta de beneficio.

La DGM de acuerdo a las disposiciones del ministro del sector, Rómulo Mucho Mamani, ha encaminado todos sus esfuerzos para alcanzar los objetivos trazados en los próximos meses, a través de la aprobación de los proyectos mineros que traerán inversiones para poder cumplir con las proyecciones del año en curso.