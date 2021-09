“Tía María es un proyecto que los propios empresarios mineros se han dado cuenta que hay temas en los cuales la resistencia social es tan grande que no es viable socialmente y políticamente hoy”, dijo la semana pasada el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

Si bien la reacción de diversos sectores ha sido que esta declaración genera más incertidumbre para la inversión privada, hacer que el proyecto minero no prospere dependería de una decisión radical del Estado: anular la licencia de construcción que actualmente tiene Tía María.

Y es que el 8 de julio de 2019, Southern Copper recibió el permiso de construcción para este proyecto de crecimiento de 120,000 toneladas de cobre al año, con un presupuesto total de capital de US$ 1,400 millones, por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Este hecho hizo que un grupo de actores sociales y políticos de Arequipa protestaran, por lo que el Gobierno de entonces, a cargo Martín Vizcarra, decidió que sea el Consejo de Minería del Minem el que revise las objeciones planteadas. Tras ello, el 30 de octubre de 2019, este último grupo ratificó el permiso de construcción para el proyecto Tía María ubicado en la provincia de Islay.

Reversión complicada

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, explicó a Gestión que no es usual que el Estado quite un permiso una vez que lo otorgó.

“Tendría que haber razones muy fuertes para quitarlo, es decir, que cuando se otorgó el permiso no existían los impedimentos que hoy han surgido. Pero la situación no ha cambiado y no veo cómo el Estado le podría quitar la licencia”, dijo.

Remarcó que el Estado está obligado a actuar según lo establecido en las normas. En el caso de Tía María había una serie de requisitos que la empresa debía cumplir y que finalmente lo hizo, por lo que se otorgaron los permisos.

“En este momento quien puede decidir no actuar es la empresa Southern y si decidiera hacerlo, el Estado debe protegerla, porque tiene su permiso”, precisó.

