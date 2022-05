La situación de ruido político e inflación está golpeando a la economía peruana, y con ello al envío de remesas. Sin embargo, el “golpe” ha sido acotado por ahora, señaló Mario Cruz, country manager de Global66 Perú, fintech especializada en el envío de remesas.

Indicó que, al mes de abril del 2022, en la plataforma se realizaron envíos desde Perú de alrededor de US$ 9 millones, lo cual, con respecto al periodo enero-abril del 2021 representa un crecimiento de 15%. Mencionó que el nivel alcanzado es importante, pero que las expectativas iniciales eran un poco mayores.

“Si hablamos de una comparación con respecto al 2021, sí hay crecimiento, pero no es como esperábamos. En el año 2021, hubo un volumen anualizado de envíos de US$ 25 millones, y se espera llegar a un 15% de crecimiento este año; sin embargo, la proyección era del 20% inicialmente para el 2022. Al ver los movimientos y transacciones hemos reajustado. Por ahora el tema político ha impactado, pero no ha sido mucho, estamos dentro del nivel”, afirmó.

Agregó que otro factor que ha influido y que “golpea” el envío de remesas es la inflación, la cual ha tomado un nivel importante para un país como Perú (8.62% a doce meses a nivel nacional).

“Esto ha impactado tanto el envío como la recepción de remesas, pues también está afectando a otros países. Por ejemplo, en el caso de Chile, la ruta Perú-Chile y Chile-Perú ha tenido registros menores a los esperados en estos últimos meses. Se está haciendo campañas en los principales destinos y con comunidades de extranjeros en el país”, manifestó.

Cruz mencionó que los principales destinos de remesas desde Perú son España, Estados Unidos, Colombia y Chile. El primero, España, tiene como principal motivo de envío los gastos educativos.

En relación a ello, el ticket promedio se incrementó un poco en el mes de abril, el cual fue de US$ 700. En el caso particular de España el ticket es de US$ 800, señaló.

“Hay una cantidad importante de migrantes en países como Estados Unidos, Colombia y Chile, por lo que estos captan los envíos de remesas. Asimismo, vemos que hay transacciones de empresas locales que contratan servicios de personas en el exterior. Normalmente, en Perú contratan desarrolladores, estudios contables o abogados en Argentina, Colombia y Estados Unidos”, dijo a Gestion.pe.

Sobre la recepción y usos

En cuanto a la recepción de remesas, indicó que hasta abril se tuvo un registro superior a US$ 20 millones.

“El Perú es un país más receptor de remesas. Entre los países de los cuales se reciben, se encuentra en primer lugar España, que es una constante para Global66. Del total de las remesas recibidas, este país representó un 36% en los primeros meses del año, seguido por Estados Unidos (12%). Luego estarían Colombia y Chile. El ticket promedio es de US$ 750″, apuntó.

Cruz señaló que las remesas que los peruanos reciben van dirigidas a distintos usos, entre los que destaca el gasto en canasta básica.

“El 87.8% de las remesas a Perú se utilizan para cubrir gastos del hogar, alimentos, vestidos, transporte, comunicaciones (servicios de telefonía y cable) y alquileres. En el mismo sentido, el 7.3% es para educación, 3.8% para el pago de alquiler o créditos de vivienda y el 1% para generar ahorro”, anotó.

En corto

Según Cruz, hasta diciembre del 2021 en la plataforma, el 35% del total de clientes en Perú eran extranjeros, de los que la comunidad venezolana, colombiana, chilena y argentina tenían una participación notoria. Asimismo, Lima es la principal plaza en envíos y recepciones, pero también se observa actividad importante en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Piura.