Pero quedaba pendiente conocer el retorno gradual de las reglas macrofiscales en los próximos años, acorde al artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1276, que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del SPNF.

En este contexto, finalmente se publicó la Ley N° 31541, que establece para la regla de resultado económico que el déficit fiscal anual del SPNF para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, no debe ser mayor a 2.4%, 2.0%, 1.5% y 1.0% del PBI, respectivamente. A partir del último año de este periodo, entra en vigencia la regla de resultado económico establecida en el D. Leg. 1276: “El déficit fiscal anual del SPNF no debe ser mayor a 1% del PBI”.

Además, la ley menciona que a partir del 2023, la deuda bruta total del SPNF no excederá el 38% del PBI, y debe ser menor o igual a 30% del PBI en un plazo no mayor a 10 años. Desde el último año de este plazo, entra en vigencia la regla de deuda establecida en el D. Leg. 1276: “La deuda bruta total del SPNF no debe ser mayor al 30% del PBI (...)”.

El proyecto de ley sobre las reglas macrofiscales fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril de este año, y el Congreso de la República lo aprobó recién en la quincena de julio en una sesión del pleno.

-Comentario-

Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal (CF), comentó que es favorable que finalmente el Perú cuente con las reglas fiscales, aunque mencionó que desde el CF se habían hecho algunas observaciones al texto (ver El dato).

Agregó que se debe esperar la publicación del Macro Macroeconómico Multianual (MMM) 2023 - 2026 para conocer la proyección del déficit fiscal del 2023 y saber qué tan “ajustado” estará el Ejecutivo de cara al presupuesto público del próximo año.

“Las reglas fiscales son techos. El límite para 2023 según la ley es 2.4%, pero imaginemos que en el MMM la proyección del déficit fiscal es 2.4% para el próximo año. Ahí se podría decir que estarán ‘apretados’. Pero si se estima -por ejemplo- un déficit de 2%, tendría espacio ante cualquier evento”, comentó.

-El Dato-

Observaciones. El CF indicó en junio que el cumplimiento del compromiso de convergencia de la deuda pública a niveles inferiores a 30% del PBI, “requerirá de un considerable esfuerzo fiscal que podría devenir en poco creíble si no se sientan las bases para asegurar el incremento de ingresos fiscales permanentes”.