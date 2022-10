Una de las propuestas de inversión que plantea un sector de los empresarios del emporio de La Victoria es convertir las pistas del Damero de Pizarro A y B en un boulevard. “Ya no pasan muchos vehículos por ahí, podemos cambiarle el rostro para que sea solo peatonal y promocionarlo de forma turística”, señala Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama).

Para ejecutar el proyecto, los empresarios calculan una inversión de S/ 14 millones, que incluiría el cambio de piso, ornamento y la eliminación de las ‘telarañas’ de cable. ¿Inversión propia? Raymundo responde que se alcanzó la propuesta al Ministerio de la Producción (Produce) para que se faciliten incentivos a los empresarios que aporten para realizar dicha inversión.

Para comenzar la construcción, además, esperan tener una mayor claridad de las nuevas políticas del alcalde virtual Rubén Cano (Renovación Popular). Pese a ello, la meta es que la ejecución de obras inicie después del primer trimestre del 2023 y se logre, hacia finales del año, un mejor tráfico de clientes.

En diálogo con gestion.pe, el empresario también mencionó que se ha propuesto al Produce la organización de más ‘ferias mañaneras’ entre las avenidas Huánuco y Bausate y Meza, en el que participen los ambulantes empadronados. Y es que -agregó- un 15% del comercio ambulatorio estaría integrado por ex comerciantes de galerías que, por la crisis de la COVID-19, no pudieron continuar pagando los alquileres de los locales.

Precios y nuevas galerías

La ‘ciudad de la moda’ contará con dos nuevos edificios de galerías para el 2023. La primera se viene construyendo en un terreno ubicado entre las calles Italia y Huánuco donde antes funcionó la conocida galería Multiferias.

Un segundo proyecto se construye entre la Avenida Parinacochas y Huánuco. Ambas, según Raymundo, serán de 12 pisos y estarán listas para mediados del próximo año. “Serán locales de alquiler para talleres textiles y la venta de ropa”, dijo.

Pero, ¿a cuánto oscilará el precio de alquiler? Aunque todavía no se sabe, mencionó que actualmente los precios de alquiler de los locales en Gamarra oscilan entre los US$ 300 y US$ 400 (un local pequeño a partir de la tercera planta). Si bien son un 20% mas bajo que el 2019, el tipo de cambio afectó el descuento.

“El precio de los alquileres bajó por pandemia en casi un 20%, pero con el actual tipo de cambio [estamos cotizando a S/ 3.95], se incrementó en casi un 12%”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Mypes exigen al Gobierno créditos más baratos y salvaguardias a las importaciones chinas

Piden créditos más baratos

En la víspera (miércoles), cientos de microempresarios de Gamarra protestaron pidiendo al Gobierno cumplir una serie de compromisos para la reactivación del sector textil y confecciones, entre ellos, créditos baratos y la aplicación de medidas antidumping para la importación de prendas chinas.

Susana Saldaña, una de las dirigentes del emporio, cuestionó que el último fin de semana se haya subastado solo S/ 7.3 millones de los S/ 800 millones que tiene el Fondo de Apoyo Empresarial al Sector Textil y Confección (FAE-Texco).

“Además, los créditos se han subastado a una tasa de entre 12% y 17% cuando hemos pedido tasas que no superen el 5% anual como tuvo la gran empresa con Reactiva Perú. Exigimos que se revise la subasta y se haga una nueva, somos pequeños empresarios que queremos seguir operando”, dijo en diálogo con Gestión.

Para Raymundo, sin embargo, las tasas que se lograron son bajas respecto a lo que ofrece la banca tradicional. Ambos empresarios coincidieron, no obstante, que es necesario y urgente el ordenamiento de La Victoria para que las mypes no se vean afectadas por la competencia desleal (ambulatoria).