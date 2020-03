En octubre del 2019 el Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros culminó las investigaciones sobre la situación de las estructuras de la Galería Nicolini (ubicada en Las Malvinas) y concluyó que todo el edificio debe ser demolido.

Esta galería se incendió el 22 de junio de 2017 y dejó como saldo la muerte de dos jóvenes. Posteriormente la Municipalidad de Lima solicitó un peritaje para definir cuál sería el futuro de la misma, pero a pesar de contar con este informe final que concluye la demolición de la infraestructura, a la fecha no se ha iniciado los trabajos para el mismo.

Ante ello, a través de una misiva la Asociación de Comerciantes Ferreteros Edificio Nicolini (ACOFENI) solicitó al alcalde de Lima Jorge Muñoz, una reunión para iniciar los trabajos de demolición del edificio y la construcción del nuevo proyecto Nicolini.

Dicha asociación representa a cerca de 300 familias afectadas que ocupaban del segundo al quinto piso del edificio Nicolini.

“Solicitamos a usted señor alcalde, nos brinde unos minutos de su tiempo en su despacho para pedirle de manera personal que sea la Municipalidad Metropolitana de Lima a que nos ayude y nos oriente a sacar adelante el nuevo proyecto Nicolini, brindándonos la capacitación, el conocimiento adecuado para convocar a concurso público a las empresas que se encargarán de los trabajos de demolición y construcción del nuevo Edificio Nicolini, entre otras gestiones como las facilidades para la obtención de licencias y permisos, etc”, señala el documento enviado el 26 de febrero de este año.

A paso lento y cobros de más

En diálogo con Gestión.pe, la presidenta de ACOFENI, Yenny Soto, indicó que esperan una respuesta lo más pronto posible debido a que los comerciantes viven con el temor de que el edificio, en efecto, se derrumbe.

Según dijo, tras la conclusión del Centro de Peritaje del Colegio de Ingeniero (octubre 2019), funcionarios de la Municipalidad de Lima les notificaron en diciembre de 2019 que iban a iniciar el proceso de demolición, más no precisaron una fecha. De este modo, Soto indicó que existe una demora por parte del municipio.

“Desde ahí (diciembre 2019) ya no se han manifestado. Estamos a la espera de que ellos se vuelvan a manifestar porque como autoridad son los encargados de brindar la seguridad a la ciudadanía. Lo que se nos ha explicado es que han iniciado el proceso sancionador, es decir, si no hay ninguna persona que se oponga (a la demolición), viene una resolución de parte de la Municipalidad en donde nos dan un plazo para demolerlo", sostuvo.

La representante de los comerciantes de la Galería Nicolini también indicó que a pesar de ya no ocupar las galerías -desde junio de 2017- la Municipalidad de Lima sigue cobrando impuestos prediales y arbitrios.

En el caso del impuesto predial, precisó que se ha otorgado un descuento de hasta 40% y en el caso de los arbitrios se ofreció un descuento de S/ 1 por cada 10 metros cuadrados.

“Ellos nos prometieron un descuento, pero cuando un propietario fue a ver el descuento éste era de S/1 por lote. Pagamos por servicios que no nos brindan y no usamos las propiedades porque la Municipalidad dice que ya no lo podemos usar”, sostuvo.

Agregó que debido a que los comerciantes ya no pueden ocupar los locales de la Galería Nicolini, ahora se han traslado a locales aledaños, tales como el Centro Comercial Plaza Ferretero, ubicado en Las Malvinas.