A nivel del sector bancario, en el año 2021 el volumen stock de financiamientos en comercio exterior fue de US$ 5,272 millones (S/ 20,167 millones con un tipo de cambio de S/ 3.825) y al cierre de julio 2022 el volumen alcanzó los US$ 6,279 millones (S/ 24,018 millones con un tipo de cambio de S/ 3.825), según lo informó Ana Cecilia del Castillo, gerente de División de Negocios de BanBif.

La directiva destacó que, en el año 2021, en BanBif se desembolsaron financiamientos por un monto total de US$ 1,114 millones, un incremento del 15% respecto al volumen desembolsado el año anterior.

Al cierre del mes de julio la cifra de desembolsos alcanza los US$ 714 millones, 11.8% más respecto al mismo periodo del año 2021.

También señaló que en el año 2021 el volumen total exportado creció en 47.1% respecto al año 2020, con un valor total de US$ 63,151 millones.

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 46,585 millones, registrando una expansión de 55.2%, mientras que las exportaciones no tradicionales alcanzaron un crecimiento de 28.2% con un valor total de US$ 16,373 millones.

Explicó que el resultado positivo de las exportaciones tradicionales es reflejo del alza de 40.5% en sus cotizaciones.

Dentro de este grupo de productos, destaca la variación de 51.5% y 53.7% de los precios del cobre y el zinc, respectivamente, en comparación con el año 2020.

”Los productos que mostraron mayor dinamismo en su volumen exportado durante el año 2021 fueron el petróleo crudo y derivados, con un incremento de 22.1% y la harina de pescado que se expandió en 41.1%. Respecto a las exportaciones no tradicionales, los productos textiles incrementaron su volumen exportado en 59.8% y los productos sidero-metalúrgicos y joyería crecieron en 29.2%”, mencionó.

Comercio exterior

La directiva mencionó que en lo que resta del 2022, las cotizaciones de productos tradicionales podrán mantener su tendencia al alza debido a la recuperación de la actividad mundial, sin perder de vista los conflictos, tensiones geopolíticas y los problemas con las cadenas globales de suministros, así como puertos.

Explicó que, durante los primeros meses del año, uno de los factores que favoreció el incremento del precio promedio de productos embarcados fue el encarecimiento de la energía.

Los productos tradicionales que registraron mayor incremento de precios de exportación en el primer trimestre del año fueron el café, petróleo crudo y gas natural. Los productos no tradicionales que se vieron favorecidos por el alza de precios fueron la minería no metálica y productos agropecuarios.

”Respecto a las importaciones, en el año 2021 el valor total de las importaciones se expandió 39.2% respecto al año 2020, con un valor total de US$ 48,307 millones. El incremento en el valor importado es el reflejo de la recuperación de los volúmenes importados de bienes de consumo, insumos y bienes de capital”, dijo.

Asimismo, la demanda de insumos se incrementó en 55.3%. Dentro de este grupo de productos destaca el incremento en las compras de combustibles, lubricantes y conexos por un total de US$ 6,064 millones, que representa un incremento de 103.5%, y la adquisición de materias primas para la industria, por un valor de US$ 16,001 millones (un incremento del 46.9%) de acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Resaltó que, en el primer trimestre del año 2022, el precio de las importaciones se elevó debido al alza en las cotizaciones internacionales del petróleo e insumos industriales. Adicionalmente, otro factor que contribuyó al incremento en los precios de las importaciones fue el alza en la cotización de granos, influenciado por la guerra en Ucrania.