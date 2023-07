“L os envíos han alcanzado los 50.3 millones de dólares a abril de este año, 18% menos frente al mismo periodo del año anterior ”, indicó Carlos Penny, presidente del Comité Textil de Adex a Gestión.

De acuerdo con Adex, los productos a base de fibra de alpaca más demandados son los tops e hilados, cuya participación es del 45.1% y 30.3% del total respectivamente; seguidos por las exportaciones de prendas de vestir, cuya participación es del 14.32%.

Otras líneas interesantes de alpaca son los textiles para el hogar y muñequería, esta última ha crecido un promedio anual del 15% . “Japón y Estados Unidos son los mercados que demandan estos muñecos a base de pelos y fibra de alpaca”, refirió.

Al ser consultado sobre las proyecciones en este tipo de sector, Penny calificó de “preocupante” el panorama y evitó brindar cifras de estimaciones. “ Si el sector público y privado no trabajan de la mano buscando incentivar el crecimiento al empleo habrá menos producción, menos compra de fibra y menos prendas que comprar y el panorama no es alentador ”, refirió.

Peluches de diferente tamaños a base de la fibra de alpaca es uno de los productos más solicitados en Estados Unidos y Japón.| FOTO: Nelly Hancco

Despachos de hilados y tops de alpaca

A abril de este año, los despachos de tops de alpaca alcanzó la suma de US$ 22.6 millones, lo que significó una caída del 21% debido a la menor demanda de los principales compradores. Los principales destinos de los tops son Italia (46%) y China (43%), siendo las empresas Michell & CIA S.A. e Incatops las que lideran los envíos a ambos países.

Mientras que, los despachos de esta línea de tops creció un 89% a Taiwán, frente a la desaceleración de los demás mercados de destino. En cuanto al precio promedio es de US$ 17.38 por kilogramo.

En tanto, las exportaciones de hilado de alpaca y sus mezclas, alcanzaron los US$ 3.7 millones, el doble de lo registrado en el mismo periodo del 2022. De la misma manera, los envíos de hilado a Estados Unidos alcanzaron los US$ 3.3 millones, 32% más que lo registrado en el mismo periodo del 2021. En cuanto al precio promedio es de US$ 36.80 por kilogramo.

Más del 80% de la fibra de Alpaca mundial es peruana. (Foto: Adex)

Envíos de confecciones

Los envíos en confecciones de alpaca reportaron la suma de US$ 7.2 millones a abril del presente año, lo que significó una caída del 9% respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2022, y esto se debe específicamente a la menor demanda estadounidense de prendas de vestir de tejido plano.

Penny indicó que para abril los despachos de prendas de vestir de punto de alpaca alcanzaron la suma de US$ 6.3 millones, lo que significó un leve crecimiento del 0.28%.

Los empresas MFH KNITS del Grupo Michell, seguido por Fine Alpaca e Incalpaca TPX son las que encabezan estos despachos. El principal destino de las prendas de vestir de punto de alpaca son Estados Unidos, seguido por Suiza (que presentó un incremento del 326% de nuestras prendas) y Alemania.

En cuanto a los envíos de prendas de tejido plano de alpaca, a abril de este año se alcanzó la suma de US$ 813 mil, 46% menos frente a los US$ 1.5 millones registrados en el periodo enero-abril 2022. Penny explicó que la caída de los despachos se debe a la menor demanda de Estados Unidos, que concentra el 41% de nuestras exportaciones de esta línea.

Confecciones de alpaca reportaron caída, según Adex. (Foto: Andina)

¿Cuáles son las empresas que lideran los envíos?

Hilados

En lo referente a las exportaciones de hilado de alpaca en el país, Adex señaló que más de 20 empresas han registrado despachos a abril del 2022. Sin embargo, solo dos compañías concentran el 88% de la oferta nacional. En primer lugar, aparece Michell & CIA S.A., con una participación del 58%, seguido de Incatops, con una participación del 30%.

En el caso de las exportaciones de tops de alpaca, cinco empresas registraron envíos a abril del 2023, donde el 37% fue generado por la empresa Michell & CIA S.A., seguido de Incatops con una participación del 26%. Luego aparecen la Clasificadora de Lanas Macedo SAC, Nelana SAC y Coopecan.

Confecciones

Respecto a confecciones, son 154 las empresas que han registrado a abril del presente año envíos de prendas de vestir de punto de alpaca, señaló el presidente del Comité Textil de Adex. En ese caso, los envíos son liderados por la empresa MFH Knits SAC, seguidos por las empresas Fine Line Alpac e Incalpaca TPX. Las tres empresas concentran el 37% de los despachos a abril de este año.

Carlos Penny añadió que los despachos de prendas de vestir de punto de alpaca han llegado ha llegado a 30 países, donde Estados Unidos concentra el 66% de nuestros envíos, seguido por Suiza, con una participación del 13%, la cual presentó un incremento del 321% en la demanda. En cuanto a los productos, los de mayor demanda son los suéteres, cárdigan y calcetería, anotó.

En el caso de los envíos de prendas de vestir de tejido plano de alpaca son 51 las empresas que han registrado envíos a abril del 2022. El 43% de los despachos corresponde a la empresa Incalpaca TPX, que se ubica como líder en esta línea. Le siguen Silkeborg Perú, Colca Fabric y Andes Textiles Perú.

“Estados Unidos es el principal destino, con un 41% de participación; seguido por Chile, Lituania y Alemania. En cuanto a productos, los chales y abrigos son los de mayor demanda”, agregó el titular del citado comité.

¿Cómo seguir alentando los despachos peruanos?

Para seguir alentando los envíos de la línea de alpaca, el Comité de Textil de Adex trabaja con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperu) en un espacio para la oferta de fibra de alpaca en el Perú en las principales ferias a nivel internacional.

Además, el titular del comité textil de Adex señaló que buscan fomentar la aplicación por parte de las empresas y ganaderos de la obtención de la certificación RAS (Estándar de Alpaca Responsable). “Buscan proporcionar a la industria una herramienta para reconocer las mejores prácticas de los agricultores, asegurando que la fibra de alpaca provenga de granjas con un enfoque progresivo en el manejo de sus tierras, y se practique un respeto holístico por el bienestar animal de la alpaca”, señaló.

“A la par, se busca mejorar las prácticas de esquilado y crianza de los productores, así como atender sus demandas. Para ello, el comité textil ha propuesto el desarrollo de un Censo Nacional Integral Alpaquero -considerando que las últimas cifras oficiales datan del Censo Nacional Agropecuario del 2012- en cuya encuesta se solicitará información sobre las características del animal, vivienda y albergue, información del criador y su familia, recursos con los que cuenta el criador, sus prácticas pecuarias, producción y comercialización”, explicó.

Cabezas de ganado se reducirían en un 50% por sequías

En el distrito de Santa Antonio de Chuca, provincia de Caylloma en la región de Arequipa se viene reportando que la crianza de las alpacas está afectada por la ausencia de lluvias que causa la escasez de pasto.

“La fibra de la alpaca se obtiene luego de dos años y produce un promedio de cinco libras. La libra está S/14. A través de la Cooperativa El Misti, conformada por 28 socios, hemos agotado los trámites para que Agrobanco nos pueda prestar un capital de trabajo de S/ 200,000″, dijo Ricardo Tola, presidente de la Asociación de Protección y Conservación de Vicuñas de San Antonio de Chuca a RPP.

“Este préstamos nos permitía acopiar, clasificar y comercializar la fibra de alpaca. Hemos hecho dos años de gestión para solicitar este capital y nos dieron un rotundo no. Pedimos ayuda al Gobierno para que pueda asistirnos con programas para poner valor agregado a la fibra y disipar la mortandad. A 50% se reducirían las cabezas de alpaca”, refirió.

