Las exportaciones peruanas de pisco, el destilado de uva declarado “bebida de bandera” en el Perú, crecieron 53% entre enero y setiembre de este año, al sumar más de US$ 7 millones en ventas al exterior, y por esta razón sus productores estiman que las fiestas de fin de año serán positivas para el sector, según informó este martes la Asociación de Exportadores (Adex).

“Diciembre trae consigo oportunidades por lo que nuestras expectativas son altas. A nivel local, los productores y empresas pueden darle fuerza a los regalos corporativos y a las alianzas con compañías de otros rubros a fin de ofrecer ‘packs’ que incluyan nuestro pisco y, de esa forma, cubrir la demanda de los consumidores con innovación y creatividad”, declaró la presidenta del Comité de Pisco de Adex, Carmen Robatty de Moquillaza .

Hasta setiembre último, el principal país importador de pisco fue Estados Unidos con adquisiciones por US$ 3.2 millones, las que representaron un alza de 16% y significó un 41% de las exportaciones totales de la bebida, insumo del popular cocktail Pisco Sour.

Asimismo, otros destinos destacados fueron España, con US$ 876,000; Países Bajos, con US$ 788,000; Bélgica, con US$ 654,000, y Francia, con US$ 354,000.

Los países que mostraron un mayor dinamismo en sus compras de pisco fueron Bélgica con un alza de más de 1,300%, seguido por Reino Unido con 162%, Canadá con 160%, Países Bajos con 106.4%, Alemania con 100% y España con 83%.

Robatty subrayó que el pisco tiene una versatilidad que le permite ser insumo para mistelas, cremas, macerados y brandy, lo cual atrae a los compradores internacionales en las ferias en las que la bebida participa durante el año en distintos lugares del mundo.

“Nuestra cadena está avanzando poco a poco. Lo que también podríamos hacer es tomar en cuenta modelos de desarrollo de otros países en los cuales las grandes y pequeñas bodegas no solo se dedican a la elaboración de vinos y destilados, sino que también promueven el enoturismo, la gastronomía, maridaje, mixología del Pisco y el agroturismo, permitiendo la visita a viñedos y la explicación del clima y suelo donde se cultivan las uvas pisqueras”, explicó la representante gremial sobre los planes para impulsar el comercio y la exportación de la bebida.