Las exportaciones peruanas durante octubre habrían sumado US$ 5,170 millones, lo que representaría una caída de 6.50% en relación al mismo mes de 2021, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

De acuerdo al gremio, este resultado negativo responde en mayor parte a un menor desempeño del sector minero, el cual tiene una participación de 53.48% de las exportaciones.

“En octubre, los envíos de este sector totalizaron US$ 2,765 millones, lo que representó una caída de 12.43%. Ello se deriva del retroceso de los precios internacionales de los minerales”, manifestó el Idexcam.

En dicho mes destacaron las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados, de los cuales se enviaron 784,847 toneladas (23.94%) por US$ 1,368 millones (-11.56%); seguido de las barras de oro, 43 toneladas (31.95%) por US$ 626 millones (-4.98%); cátodos de cobre refinado, 17,776 toneladas (-27.01%) por US$ 136 millones (-42.09%).

El gremio sostuvo que otro sector relevante para Perú es el agro no tradicional, el cual en octubre tuvo un aumento de 10.83%, pues sumó US$ 877 millones.

Entre las principales líneas de productos destacaron los arándanos frescos, 72,630 toneladas (23.43%) por US$ 351 millones (14.84%); las uvas frescas, 39,834 toneladas (26.65%) por US$ 98 millones (28.77%); y los espárragos frescos, 13,479 millones (-13.95%) por US$ 37 millones (-18.35%).

Destinos

Idexcam sostuvo que, entre los 10 principales destinos, cinco fueron los que evidenciaron un incremento respecto a octubre de 2021. Estos fueron: Estados Unidos con US$ 799 millones (7.38%); Canadá, US$ 283 millones (5.44%); Japón, US$ 203 millones (14.97%); Suiza, US$ 149 millones (3.09%); y Ecuador, US$ 122 millones (46.44%).

En tanto, si bien China se posicionó como el principal destino de nuestras exportaciones con US$ 1,654 millones, registró una caída de 6.31%, respecto al mismo mes de 2021. También presentan retrocesos Países Bajos, US$ 207 millones (-19.46%); India, US$ 192 millones (-26.23%); Chile, US$ 159 millones (-0.97%); y Reino Unido, US$ 126 millones (-43.48%).