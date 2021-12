Las exportaciones de Perú crecieron a US$ 45,074 millones, entre enero y octubre pasados, cifra que representó un alza del 38% respecto al mismo lapso del 2020, y donde destacaron las ventas al exterior de joyería y metalurgia.

Un reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo precisó que las exportaciones en los diez primeros meses del año superaron todo lo exportado en el 2020, que llegó a US$ 41,672 millones por efecto de las restricciones mundiales por el impacto de la pandemia del Covid-19.

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 31,823 millones, con un incremento de 41%, mientras que las exportaciones no tradicionales subieron a US$ 13,251 millones con un alza de 31%.

El rubro que alcanzó el mayor crecimiento en exportaciones fue el de joyería (165%), seguido del de metalurgia (84.2%), textil-confecciones (72%), hidrocarburos (62.2%), pesca (42%), químico (30%) y agroexportación (18%).

En agroexportación destacó el alza de envíos al exterior de palta o aguacate (41.4%), que registró ventas por US$ 1,156 millones y arándano o blueberry (29.7%), que se acercó a US$ 1,000 millones de dólares.

Asimismo, la exportación pesquera creció 42% por mayores ventas de concha de abanico (92%), harina y aceite de pescado (61% y 50%) y filete de pescado (44.5%).

En el rubro metalúrgico destacaron las mayores ventas de alambre de cobre (105%); y en el sector de textil-confecciones hubo un incremento de ventas de piezas de lana y pelo fino (75%), además de algodón (70%).

Los principales destinos de las exportaciones peruanas son Asia, con un 46.6% del comercio total, y especialmente China, que concretó compras de minerales y productos pesqueros por US$ 25,745 millones.

A su vez, el comercio con Europa aumentó 33% impulsado por las mayores ventas de gas natural al Reino Unido y la Unión Europea, mientras que las exportaciones a Estados Unidos subieron 15%.

En la región, Perú elevó su comercio con Brasil (63%) debido a la mayor venta de fosfatos y plata, y compras de crudo, en tanto que el comercio con Bolivia creció 53% y con Ecuador 52% por las mayores importaciones de soya y petróleo, respectivamente.

Entre enero y octubre del 2021, 7,910 empresas peruanas han exportado bienes, un 16% más que el año pasado, que llegaron a 168 destinos procedentes de 20 de las 25 regiones del país.