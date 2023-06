De acuerdo con cifras del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las exportaciones peruanas de abril habrían sumado US$ 5,374 millones, lo cual implicaría un aumento de 6.7%, favorecidas por la mayor demanda de cobre de parte del mercado chino.

“Los envíos del sector minero alcanzaron US$ 3,468 millones, demostrando un incremento de 15.2% en el mes de análisis”, sostuvo su director ejecutivo, Carlos Posada.

Cabe destacar que, el sector minero representó el 64.5% de participación sobre el valor total exportado en abril.

Subrayó que los minerales de cobre y sus concentrados fueron los productos que más destacaron, pues se enviaron 860,733 toneladas (aumento de 38.9%) por US$ 1,785 millones, resultado impulsado principalmente por el crecimiento de la demanda por parte de China, destino que tiene una participación del 79.3% sobre el valor total exportado, tras el despacho de 661,157 toneladas (incremento de 27.5%) por US$ 1,416 millones.

Otros productos que destacaron fueron las barras de oro con 31 toneladas (a pesar de caer 15.3%) por US$ 580 millones; y los cátodos de cobre refinado con 30,388 toneladas (aumento de 17.5%) por US$ 269 millones.

Agro no tradicional

Otro sector relevante para las exportaciones peruanas fue el agro no tradicional, el cual acumuló el 9.9% de participación, pues los envíos de este sector sumaron US$ 530 millones (7.7%). De este sector sobresalieron las paltas frescas con 79,270 toneladas (25.5%) por US$ 144 millones (45.7%); y mangos frescos, 8,516 toneladas (37.1%) por US$ 16 millones (37%).

En tanto, el sector petróleo y gas natural, cuya participación en las exportaciones totales fue de 7.6%, exportó US$ 408 millones, cifra que mostró una caída de 28.9%.

“Esta caída se debe principalmente a las exportaciones de gas natural licuado, 399,894 toneladas (-8.6%) por US$ 152 millones (-61.2%), teniendo en cuenta que los envíos hacia Reino Unido, principal destino de gas natural licuado, disminuyeron tras registrar 206,009 toneladas (-27.8%) por US$ 87 millones (-62.3%)”, sostuvo Carlos Posada.

Principales mercados

Por otra parte, entre los principales mercados de destino para las exportaciones peruanas se encontraron: China con US$ 2,032 millones (aumento de 19.5%); seguido de Estados Unidos con US$ 648 millones (+15%); Brasil con 259 millones (+164.6%); España con US$ 232 millones (+2.8%); Japón con US$ 189 millones (-20.4%); Corea del Sur con US$ 189 millones (+6.9%); Canadá con US$ 179 millones (-24.7%); Chile con US$ 162 millones (-4.6%); Países Bajos con US$ 140 millones (+8.4%); Emiratos Árabes Unidos con US$ 136 millones (+261.8%).

En ese sentido, detalló que de los 10 principales destinos de exportación durante abril, siete evidenciaron un desempeño positivo: China, Estados Unidos, Brasil, España, Corea del Sur, Países Bajos y Emiratos Árabes Unidos.

“El desempeño positivo de las exportaciones peruanas hacia China se debió a mayores envíos de minerales de cobre y sus concentrados con 661,157 toneladas (+27.5%) por US$ 1,416 millones (+24%); así también están los minerales de hierro y sus concentrados con un volumen exportado de un millón 880,175 toneladas (+39.8%) por US$ 159 millones (+0.8%)”, señaló Posada.

En tanto, para el mercado de Estados Unidos, el incremento se debió en parte a las exportaciones de barras de oro cuyo volumen exportado fue de 13 toneladas (aumento de 5.7%) por US$ 94 millones (+30%); seguido de cátodos de cobre refinado con 10,345 toneladas (+56.3%) por US$ 92 millones (+36.3%); y minerales de molibdeno y sus concentrados, 2,053 toneladas (+24.2%) por US$ 63 millones (+106.3%).

