En enero de 2022 las exportaciones se situaron en US$ 4,128.7 millones, una caída de 5.5% respecto al mismo mes del año pasado, debido a los menores volúmenes de la minería que fue afectada por los conflictos sociales que llevaron a la paralización de la producción en varias minas y del transporte en los corredores terrestres, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Los despachos tradicionales (US$ 2,644.7 millones) se contrajeron 14.5%. La minería (US$ 1,842.4 millones) presentó la mayor caída (-27.7%) y el cobre se mantuvo como el principal producto de exportación pese a contraer sus ventas en 26.2%; y la pesca (US$ 194.4 millones) se redujo 2.3% por los menores envíos de harina de pescado.

Los hidrocarburos, con US$ 468.9 millones, lograron una variación positiva de 52.7% (el gas natural licuado fue su partida líder) y la agricultura tradicional (US$ 139.1 millones), registró un alza de 257.6%. El café sin descafeinar se posicionó en el primer lugar.

-Con valor agregado-

En contraste, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 1,484 millones y marcaron un nuevo récord histórico mensual al crecer 16.3%, con desempeños positivos en sectores como agroindustria, químicos, pesca y acuicultura, los cuales también alcanzaron sus récordshistóricos.

La agroindustria, con US$ 800.9 millones y una evolución de 8.5%, lidera el rubro no tradicional, con un destacado comportamiento de las uvas frescas (8.2%).

El químico (US$ 156.8 millones) se incrementó en 25%; la pesca y acuicultura (US$ 126.1 millones), 30.3%; la siderometalurgia (US$ 125.2 millones), 31.3%; prendas de vestir (US$ 94.8 millones), 34.5%; y la minería no metálica (US$ 61.1 millones), 29.1%.

De la misma forma, la metalmecánica (US$ 39.4 millones) trepó 9.7%; el textil (US$ 37.6 millones), 23.7%; maderas (US$ 9.6 millones), 32.3%; y ‘varios’ (US$ 32.6 millones), 10.9%.

En el reporte de exportaciones del CIEN-ADEX se detalló sobre la reducción de productos (de 2,043 a 1,982) y mercados (de 166 a 153) si se compara enero del 2021 con ese mismo mes del 2022. El número de empresas registró un alza de 2,972 a 3,036.

-Mercados-

Por países, los líderes fueron China y EE.UU. que concentraron de forma conjunta el 46% del total. El destino asiático con US$ 1,138.8 millones, tuvo al cobre como su principal bien demandado, aun cuando redujo su demanda en 10.9%.

En tanto, las exportaciones hacia EE.UU. con US$ 764 millones crecieron 30.6%. Su partida líder fue la uva (US$ 196.4 millones) y la más dinámica el café sin descafeinar (incremento de 303.4%).

Otros fueron Japón (US$ 272.4 millones), India (US$ 189.6 millones), Reino Unido (US$ 175.4 millones), Suiza (US$ 169 millones), Canadá (US$ 147.4 millones) y Países Bajos (US$ 135 millones).