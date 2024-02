Hace unos días el Ministerio de Economía y Finanzas decidió subir la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). ¿Es el mejor momento para un alza, cuáles son las implicancias? Gestión y Mypes Unidas del Perú MUP realizaron la mesa técnica “ISC, entre la gradualidad y la incertidumbre”.

El encuentro contó con la participación de Carlos Adrianzén, economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC); Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); Luis Arias Minaya, economista y exvicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y Daniel Hermoza Negreiros, director Centro de Estudios de la Mype de Mypes Unidas del Perú - MUP.

El ISC en la recaudación

Leonardo López de la CCL, recordó que en el 2023 no se incrementó los montos fijos del ISC, “de acuerdo con la ley, ese monto fijo que va perdiendo valor en función de la inflación puede ser actualizado mediante una norma del MEF. Lo que ocurrió el año pasado, con el golpe de Estado, protestas, fenómeno de El Niño y el ciclón Yaku, ponían a la economía en una situación complicada, que termino confirmándose con una recesión. En esa línea, el MEF decidió no incrementar esos montos fijos del ISC en función a la inflación del 2022, que fue más de 8%”.

“Ahora tocaba evaluar la posibilidad de incrementar los montos fijos en función a la inflación acumulada 2022 - 2023 en una situación de tratar de salir de la recesión le dijimos al ministro de Economía (Alex Contreras) que ese aumento no afecte la reactivación, y en ese sentido le sugerimos que no incremente más allá del promedio entre el mínimo y máximo de la inflación, y que considerara la inflación solo del 2022“, indicó.

Daniel Hermoza, mencionó que el Contreras mencionó que el año pasado se dejó de recaudar 160 millones de soles, “que se dejó de recaudar por no subir el ISC el año pasado. Este dinero ha servido para la reactivación de los pequeños negocios”.

Al no subir el ISC, dijo el director Centro de Estudios MUP, “compensaba” que no tienen subsidios. “El ISC se justificaba como una ayuda a este sector, por lo tanto, subirlo ahora, dado que la reactivación ha tenido algunos fracasos, era lógico que este año también podría retrasar esta decisión”.

Luis Arias Minaya, exvicepresidente del BCRP, explicó que el ISC -tanto en el Perú como en el mundo- grava ‘los males’, lo que contamina y afecta la salud en exceso.

“El ISC se aplicaba sobre el valor de venta, al fabricantes, no a las mypes; pero, por una técnica impositiva hace algunos años se cambió del valor al monto fijo. Eso tenía una ventaja porque permitía gravar en función del daño, lo cual se ha ido mejorando. Si bien eso era bueno, la desventaja era que los valores quedaban desactualizados, entonces, cada año el MEF tiene que reajustar ese valor”, mencionó.

“El reajuste no es que puede realizarse, sino que debe realizarse. Porque sino, el valor del impuesto -como se ha establecido- se pierde y eso termina incentivando el consumo de bienes que no deben consumirse en exceso. El ministro debió actualizar periódicamente los impuestos, fue un error decir “como tenemos problemas” no lo reajustamos, se creó el precedente y ahora estamos en este debate; cuando debe ajustarse siempre”, subrayó.

A su turno, Carlos Adrianzén resaltó que el ISC se aplica a determinados productos y que por años tuvo una “excelente” recaudación cuando se aplicaba a los combustibles, “llegó a recaudar cuatro puntos del PBI; en la actualidad recauda un punto (...) un punto del PBI es 26 mil millones de dólares“.

“El año pasado el déficit no cumplió su meta por la recesión y por lo tanto cae la recaudación; entonces, el ministro tiene que preguntarse -no si es bueno o malo- sino cómo cerrar el hueco que se ha formado porque el gasto no para de crecer. El ministro (de Economía) ahora que le dicen: te voy a bajar la calificación si no bajas el déficit, debe estar preocupado en cerrar la brecha. No se juegan con los impuestos, deben tener un manejo técnico, cuestan, dañan, pero no hay sociedad civilizada donde todos no debemos pagar impuestos; nada de exonerar impuestos”, agregó.

En ese sentido Adrianzén mencionó que no se deben matar a las pymes y dejar que el comercio fluya, “pero nada mejor que una estructura tributaria estable”.

Puede ver nuestra transmisión en este LINK.

No se pierdas la información de economía y negocios en Diario Gestión, tu aliado en la toma de decisiones.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.