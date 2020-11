En setiembre de este año la balanza comercial registró un superávit de US$ 636 millones, con lo cual se reportó cuatro meses consecutivos de superávit comercial, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Las exportaciones totalizaron US$ 3,590 millones en tanto las importaciones sumaron US$ 2,953 millones.

En cuanto las exportaciones, destacaron los envíos de productos tradicionales (US$ 2,357 millones), seguido de los productos no tradicionales (US$ 1,1224 millones).

El BCR destacó en setiembre la recuperación de los embarques de productos textiles, químicos y de minería no metálica.





Respecto a las importaciones, destacaron los insumos (US$ 1,138 millones), luego los bienes de capital (US$ 909 millones) y los bienes de consumo (US$ 800 millones).

En términos acumulados, de enero a setiembre de 2020, se ha acumulado un superávit comercial de US$ 3,659 millones.

En ese periodo, las exportaciones totalizaron US$ 28,049 millones y las importaciones, US$ 24,389 millones.