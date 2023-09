El gigante de capitales turcos, que ya está presente en Paita y que forma parte del Grupo Yildirim, estimó que la IPA se concrete en el primer cuatrimestre del 2024. En diálogo con Gestión, el director de Desarrollo de terminales de Yilport Holding, Rafael Sapina, adelantó los planes para Chimbote y los otros sectores que la empresa mira con atención.

LEA TAMBIÉN: DP World definirá nuevas líneas de negocios tras compra de Cosmos en 30 días

Han presentado una iniciativa privada para modernizar el puerto de Chimbote. Cuéntenos sobre esta propuesta.

En efecto, hemos presentado una IPA de acuerdo al modelo peruano para el actual puerto de Chimbote. Esta IPA es para desarrollar un puerto multipropósito, no solo de contenedores, sino también para (manejar varias) cargas ya sea de granel, sólido, líquido o mercancías general. El proyecto estrella, dentro de este, es el terminal de contenedores que apuntamos a desarrollar. Quizás Chimbote no llegue a generar tantos volúmenes de carga como Paita, pero el modelo será muy similar.

¿En qué etapa se encuentra la IPA?

Estamos interesados en modernizar el puerto de Chimbote desde hace dos años aproximadamente, por lo que, tras las discusiones previas con las autoridades peruanas, se presentó la IPA en noviembre del 2022. Está fue admitida por ProInversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) y, tras las consultas realizadas tanto al MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) como a la APN (Autoridad Portuaria Nacional), fue declarada de interés.

Ahora, ProInversión está terminando el primer paso que es la de formulación. Ellos esperan terminarlo en breve para dar paso a la segunda fase, que es la de estructuración, en la que se empieza a desarrollar lo que serán los términos de referencia, las condiciones de la futura concesión y el concurso, en caso existiera otro interesado.

¿Cuánto tiempo tomarán estos procesos?

Se proyecta reducirlo al máximo, respetando todos los hitos que exige el marco normativo. En el mejor de los escenarios, en el primer cuatrimestre del 2024 se daría la publicación de la declaratoria de interés para lanzar el concurso.

¿Cuánta inversión demandará el desarrollo del terminal internacional de Chimbote?

El monto de inversión que establece ProInversión para esta iniciativa privada es de US$ 172.16 millones sin incluir IGV. No obstante, nosotros comprometemos las obras y los equipos, así como el servicio, por lo que quizás el monto de inversión llegue a US$ 200 millones. Quiero dejar en claro que nuestro presidente y dueño, que estuvo en Perú, mostró su interés en invertir más. Se podría llegar a superar los US$ 300 millones, siempre y cuando la demanda lo justifique.

¿Cuánto carga se podría movilizar?

Estamos planteando la ampliación y extensión del muelle actual; serían siete metros en cada lado. También proponemos extenderlo 50 metros en longitud para que podamos tener buques de mayor capacidad. En el patio de atrás, en tierra, buscamos rehabilitar las zonas antiguas para poder depositar mercancías cubiertas, de granel, líquido, entre otros, de modo que ahí podamos manipular cerca de 500,000 toneladas al año, pero podrían ser más, dependiendo de la productividad del muelle.

Si el muelle y el patio se desarrollan tal como lo diseñamos, y ponemos más grúas (pórtico) de las que comprometemos, pueden llegarse a mover 750,000 toneladas al año. La rehabilitación del muelle va a permitir que trabajen grúas (pórtico) que pesan 400 toneladas encima del muelle.

¿Qué se apunta a desarrollar en el caso del terminal de contenedores?

Este es un proyecto nuevo. Ahí vamos a desarrollar inicialmente 310 metros de muelle nuevo con 14 metros y medio de calado, aunque lo vamos a construir para que pueda llegar a 17.5 metros, con lo cual, en un momento dado, los buques que podamos empezar a tener sean de entre 14,000 a 15,000 TEU. Con las infraestructuras y equipamientos adecuados, se apuesta a que pueda operar 130,000 TEU por año.

Las otras apuestas de Yildirim

Además del sector portuario, ¿están interesados en desarrollar otros sectores en Perú?

Estamos analizando otras iniciativas privadas en Perú. Yilport Holding forma parte del grupo Yildirim, que está presente en 54 países. Como grupo somos fuertes en minería y metales, en puertos, en la fabricación y trading de fertilizantes y en generación de energía. Estamos viendo oportunidades en Perú en sectores como minería y fertilizantes, ya que este país tiene gas natural de Camisea. El grupo Yildirim analiza la posibilidad de construir una fábrica de fertilizantes.

¿Se concretizará en el corto plazo?

Tendríamos que analizar cuál es el precio del gas puesto en la fábrica y del fosfato, y a partir de ahí saber si somos competitivos o no. En un año se tomaría la decisión.

¿Ven posibilidades en el sector energía?

Es complicado, ya que se tiene que analizar el marco regulatorio. En minería estamos apuntando a la compra de concesiones, especialmente donde ha habido estudios con probadas reservas.

Claves

Sobre el terminal de contenedores de Paita, en el que la empresa tiene una participación del 50%, Sapina mencionó que a inicios de año su operación fue impactada por los conflictos sociales. “ Paita empezó el año bastante mal, pero se ha recuperado muy bien a partir de abril ”, resaltó.

mencionó que a inicios de año su operación fue impactada por los conflictos sociales. “ ”, resaltó. Actualmente, su operación está por encima del presupuesto que se tenía. “ En volúmenes de contenedores esperamos llegar a los 340,00 o 350,000 TEUs este año, que va a ser de 6% a 7% por encima de 2022 ″, indicó el ejecutivo.

″, indicó el ejecutivo. Destacó que no se tiene previsto inversiones adicionales en Paita, ya que la apuesta está centrada en que se concrete el IPA de Chimbote . Aunque precisó que “ si el tráfico lo justifica, podría pensarse en ampliaciones ” del muelle .

. Aunque precisó que “ ” del . La concesión de Paita es por 30 años. “Estamos a la espera de ver si eso se puede prorrogar en el futuro”, agregó.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.