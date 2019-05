Walmart presenta tablets económicos para desafiar al iPad Los dispositivos, parte de la marca Onn de la empresa, incluyen una versión de 8 pulgadas a US$ 64, un modelo de 10.1 pulgadas a US$ 79 y otro con un teclado desmontable a US$ 99.

Walmart Los nuevos dispositivos son parte una estrategia de Walmart para revitalizar su sección de productos electrónicos.