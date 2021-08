En los últimos meses ocurrieron una serie de acontecimientos que impactaron en las Bitcoin. Los tweets de Elon Musk en relación a las criptodivisas, las prohibiciones de China sobre este medio digital de intercambio, y las intenciones de Estados Unidos de supervisar las transacciones de criptomonedas, hicieron que su valor disminuyera.

“Estos factores generaron una desaceleración en el mercado. En el primer semestre superamos los US$ 42 millones en transacciones de criptomonedas, pero se esperaba que la cifra alcanzara los US$ 50 millones”, sostuvo Carlos Bernos, country manager de Buda Perú.

Asimismo, indicó que durante los últimos meses hubo una caída en las transacciones de criptodivisas en Perú. “En mayo registramos movimientos por US$ 8.87 millones. En junio por US$ 4.80 millones y en julio US$ 2.68 millones”.

El ejecutivo explicó que la incertidumbre política generada durante la segunda vuelta electoral también impactó en el nivel de actividad de las criptomonedas, pero en menor intensidad. “Debido a esa suma de factores, era previsible que los usuarios con menos expertise en criptomonedas sintieran la necesidad de venderlas y retirarse del mercado”, dijo.

Auge

No hay duda de que la adopción de criptomonedas en Sudamérica está incrementando. En ese sentido, las casas de cambio tradicionales ya comienzan a ofrecer la posibilidad de que se obtengan monedas digitales.

“Es importante tener en cuenta los temas relacionados a ciberseguridad. Muchas personas se dejan llevar por el auge de las criptomonedas, pero es necesario un proceso de educación previo y que el inversionista sepa que es un mercado volátil”, indicó.

Bernos sostuvo que debido al tipo de cambio y la incertidumbre política, algunas personas optaron por retirar sus fondos de Perú desde mayo. “Un pequeño porcentaje lo pudo haber hecho a través de criptomonedas. Si bien esto se puede ejecutar, no es tan fácil como pareciera. Por ejemplo, si es trasladado a Estados Unidos, se requiere un documento que demuestre que se tiene residencia en dicho país”, refirió.

Oportunidades

Un sector que se vería beneficiado con un mayor crecimiento del mercado de criptomonedas es el turismo. “Los extranjeros que llegan a Perú requieren cash y ello genera un costo de transacción, además de riesgos. Si bien pueden usar tarjetas de crédito, dependen de la red”, sostuvo Bernos.

Recalcó que los turistas que llegan a ciudades como el Cusco provienen de países donde las criptomonedas ya están muy desarrolladas y hasta reguladas.

Cifras & datos

Bitcoin. En los últimos días su valor oscila entre los US$ 40 mil y US$ 38 mil.

Región. Buda también registró una caída en transacciones en Chile y Colombia durante junio y julio.

Usos. Las criptomonedas se utilizan como medio de pago, mecanismo de inversión y para remesas.