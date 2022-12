Hasta el cierre del 2021 veníamos creciendo, pero parece que hemos sido una de las marcas más afectadas con lo pasado este año. El mercado debe estar cerrando en crecimiento un 3% sobre el 2021, pero nosotros debemos estar cerrando en un -7%, con unas 5,300 unidades vendidas.

¿A qué se debe el retroceso?

Hay marcas más afectadas que otras por problemas de producción y abastecimiento. El abastecimiento de microchips nos afectó muchísimo. Todavía hay restricciones en la producción; no nos llegaba la producción completa, y seguimos teniendo problemas para conseguir espacios en los buques en diferentes mercados.

¿Los precios finales de venta en cuánto subieron?

Los precios deben haber subido un 12% en promedio. Al haber desabastecimiento de piezas se dio un encarecimiento de piezas y los autos subieron de precios, los fletes subieron tres veces más, el dólar subió. Recién el stock está empezando a restablecerse pero ha sido en el último trimestre del año, y cuando han llegado los autos, han llegado a otro precio, eso ha afectado a la venta.

Mencionó que en el último trimestre mejoró el abastecimiento, ¿eso podría indicar que el próximo año será mejor para la marca?

Siempre trato de ser cauta en las proyecciones. Apuntamos a recuperar en el 2023 el 7% que hemos perdido. Es decir, crecer en 7% a 8% y volver a niveles del 2021.

¿La actual coyuntura de crisis política y protestas sociales ha reducido las ventas en los últimos días?

Sí he visto una afectación. Cuando hay problemas sociales lo primero que la gente deja de comprar son los autos. La gente gana en soles y si el dólar sigue subiendo, cada vez el auto les costará más caro. Hay incertidumbre y prefieren no meterse en una deuda de mediano plazo. Nos ha pasado que clientes ya con un crédito aprobado han dicho que mejor van a esperar a que esto se calme un poco. La incertidumbre afecta al sector automotriz.

¿Qué proyectos tienen para el próximo año?

Actualmente tenemos 23 tiendas concesionarias, nueve de ellas en Lima, y tres puntos de venta en malls. Para el 2023 tenemos un proyecto de un nuevo punto de venta en un centro comercial, en el Mall del Sur, y un proyecto de otro concesionario más, en Miraflores, y también potencialmente otro en el cono norte. A pesar de todo, vemos con optimismo el 2023.

El mercado de autos eléctricos

¿Para cuándo tienen previsto vender en Perú autos eléctricos?

La marca global tiene planes muy agresivos para los autos eléctricos y el cuidado del medio ambiente. Volkswagen se ha propuesto ser la marca número uno en el mundo hacia el 2030. Ya comercializan autos eléctricos en otras partes del mundo. En América Central y América del Sur deberían estar llegando hacia finales del 2023 o inicios del 2024.

¿De qué depende para que ese plan de llegada de autos eléctricos se concrete en Perú?

De que no hayan factores externos que hagan que nuestro producto no pueda operar. Todavía falta mucha infraestructura en el país; deben haber unos 130 cargadores en todo el Perú, falta mucho por avanzar. Tampoco hay una legislación para promover el uso de autos eléctricos. Esto sí ha ocurrido en otros países donde se ha impulsado la energía verde. Y Volkswagen busca que las ventas sean de autos 100% eléctricos y no híbridos, pues sino no contribuyen mucho al medio ambiente.

Una legislación promotora buscaría reducir el precio de los autos eléctricos para hacerlos más accesibles, actualmente ¿cuánto más caros son respecto de los autos a gasolina?

Un auto, si no fuera eléctrico, suponiendo que sea de las mismas características, a gasolina cuesta unos US$ 25,000, pero si fuera eléctrico, llegaría a los US$ 39,000. No son baratos. Pero mientras más se vendan, el precio bajará.

