Visa, Mastercard se acercarían a acuerdo por cobro de comisiones

Visa Inc. y Mastercard Inc. se están acercando a resolver una demanda de 13 años por las tarifas que cobran cuando los comerciantes aceptan pagos con tarjeta, de acuerdo con una persona familiarizada con el acuerdo.

Las dos compañías de tarjetas y bancos como JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Bank of America Corp. pagarían a los comerciantes alrededor de US$ 6,500 millones según los términos del acuerdo, dijo la persona, que pidió no ser identificada debido a que el acuerdo no se ha hecho público.

La demanda, presentada en nombre de 12 millones de comerciantes en todo el país, se interpuso hace más de una década. En el 2016, una corte federal de apelaciones rechazó un acuerdo de US$ 5,700 millones por las demandas, que se centran en si las compañías modificaron indebidamente las condiciones de las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito, cobros también conocidos como tasas de intercambio, que pagan los comerciantes cuando los consumidores usan tarjetas de crédito o débito.

Mastercard dijo en un comunicado dado a conocer el jueves que aumentará sus reservas en US$ 210 millones este trimestre "como resultado de los avances en las negociaciones relacionadas con las demandas por perjuicios económicos".

A principios de esta semana, Visa indicó en un documento que había agregado US$ 600 millones a su cuenta de depósito en garantía del litigio. Representantes de ambas compañías declinaron hacer comentarios más allá de los documentos.

Visa ya tenía unos US$ 884 millones en su cuenta de depósito en garantía del litigio al 31 de marzo, dijo la compañía en un informe trimestral. Mastercard informó que había reservado US$ 737 millones para el litigio comercial a partir de esa fecha.

El nuevo acuerdo no incluye las cláusulas que retrasaron el intento de resolución del 2016, incluido términos que impedirían que los comerciantes vuelvan a presentar una demanda por las tasas de intercambio, incluso si no reciben dinero de esta resolución, dijo la persona.

Documentos legales

"Las partes trabajaron con dos reconocidos mediadores durante más de un año para llegar a este acuerdo y no espero que sea polémico", dijo Mitch Goldstone, presidente y máximo ejecutivo de ScanMyPhotos.com, uno de los representantes más activos en el litigio del cobro de comisiones por uso. The Wall Street Journal informó sobre el acuerdo el jueves temprano.

Los abogados de ambas partes le pidieron al juez más tiempo para llegar a un acuerdo, según una solicitud escrita del 27 de junio presentada ante el tribunal. Anteriormente habían acordado el 17 de abril intentar llegar a un acuerdo antes del 25 de junio.

En el último documento, establecieron el 17 de julio como plazo. El miércoles, los abogados dijeron que darían al magistrado James Orenstein un informe de actualización el 10 de julio.

Dodd-Frank

La industria de cobro de comisiones por uso de US$ 90.000 millones al año es un centro de ganancias para muchas compañías financieras y ha estado bajo el escrutinio de todos los sectores.

La Ley Dodd-Frank limitó a principios de esta década los montos de las tasas de intercambio que los bancos podían cobrar en transacciones con tarjetas de débito.

Los principales minoristas están analizando formas de lograr que los consumidores mantengan el dinero con ellos para reducir los cobros de comisiones por uso. Y las startups de tecnología financiera están intentando ser alternativas más baratas para los comerciantes.