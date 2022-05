A Inicios de abril la liquidadora de Doe Run Perú (DRP), Consultores A1 S.A.C., firmó con la compañía Cobre de los Andes S.A.C, que cuenta con el respaldo del fondo de inversiones canadiense, Sprott Resource Holdings, la minuta de compra venta de los activos de la Unidad Minera Cobriza, ubicada en Huancavelica, por un monto de US$ 22 millones.

Este acuerdo debió ser ratificado por la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, empresa que estuvo a cargo de la mina, en la reunión que se realizó hoy. Sin embargo esto no sucedió, debido a que Doe Run Cayman (Grupo Renco) se opuso a la transacción.

Doe Run Cayman votó en contra cuando se sometió a aprobación el cierre de la venta de mina Cobriza, sin expresar motivo alguno y reservándose el derecho de impugnar.

Esta decisión se dio a pesar de que se cumplieron con las tres condiciones requeridas por los acreedores cuando se aprobó el contrato: venta mínima de US$ 19.6 millones (la oferta fue de US$ 22 millones), el compromiso de recontratar a los trabajadores de Cobriza actualmente cesados y el reinicio de las operaciones.

El liquidador advirtió que, de no concretarse la transacción, las concesiones de la Unidad Minera Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya corrían el riesgo de caducar, si hasta el 30 de junio no se pagaba cerca de US$ 1.5 millones en derechos de vigencia y penalidades pendientes, recursos que actualmente no tenía y que provendrían del contrato con Cumbre de los Andes.

Ante la postura negativa de Doe Run Cayman, que podía truncar la operación de la mina Cobriza, el representante de los créditos laborales solicitó suspender la Junta por el plazo de ley, a efectos de poder dialogar con Doe Run Cayman y entender los motivos de su actitud. La Junta de Acreedores volverá a reunirse el próximo miércoles 25.

Los acreedores laborales han reclamado a Doe Run Cayman por su proceder y denunciado que con esto pretende presionar al Estado para traer al Perú los reclamos por contaminación que tiene en EE.UU.

En tanto, la alcaldesa del distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa ( Huancavelica), Yanet Meza Aguirre, anunció que las 11 comunidades de la zona se movilizarán hacia Lima a fin que se apruebe la venta de la mina Cobriza.

“Las 11 comunidades han acordado movilizarse y permanecer en vigilia en la unidad minera. Si ven que la venta no se produce, procederán a retirar la licencia social y tomar posesión de sus terrenos”, advierte la alcaldesa.