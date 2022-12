Jaime Pomareda, gerente del segmento de consumo de Lenovo Perú, recordó que la estacionalidad de la campaña —que suele ir del 15 de febrero al 15 de abril— se rompió el 2020 y 2021 por los problemas de suministro.

“Se dependía del abastecimiento, si había volumen se vendía en ese momento. Se rompió el comportamiento de la categoría”, comentó a Gestión.

En tanto, la situación en la campaña del 2022 se movió al otro extremo. En medio de un exceso de inventario en el canal retail, las ventas de computadoras se adelantaron a enero. Sin embargo, estas condiciones se han normalizado y la marca configura su plan para abordar la campaña que se acerca.

Para el sector de computo, la temporada del “back to school” puede representar alrededor del 35% de las ventas del año.

Más allá de las laptops

Frente a los altos stocks en el mercado a inicios del 2022, Lenovo retrasó el ingreso de su Serie 7 de equipos de cómputo (laptops, all in one y otros) al segundo semestre del presente año. De cara a la próxima campaña del “back to school”, señaló que saldrán con este nuevo portafolio, así como con dispositivos alrededor del mismo.

“Ya la campaña la tenemos planificada, donde el foco gira en torno al ecosistema, implica un reto en exhibición y marketing, es ofrecer todo el sistema. Apuntamos a categorías de accesorios como ‘stand alone’ en la campaña”, detalló. La marca traerá monitores, audiófonos, mouse y otros dispositivos.

Si bien reconoció que tal estrategia implica un reto de exhibición y marketing para competir frente a otros jugadores del mercado de accesorios, afirmó que el retorno a clases es el momento ideal para este tipo de apuestas. Asimismo, destacó que es la oportunidad para vender equipos de mayor productividad y ticket.

La línea de productos de la Serie 8 está en planificación, pero aún sin fecha de ingreso al país.

Resultados y proyecciones

Sobre el desempeño de Lenovo en el 2022, Pomareda afirmó que sus ventas en unidades (laptops y computadoras “all in one”) crecen casi 20% hasta inicios de diciembre, mientras que el mercado cae al compararse con un año récord de ventas (2021).

“La caída del mercado en valor es un poco mayor porque el ticket el año pasado fue muy alto. En este segundo semestre, la situación se ha estabilizado y ayuda a que el mercado termine sin caer tanto”, indicó.

Respecto a la temporada navideña, explicó que el negocio de computadoras no es tan alto, pues la demanda se orienta más a las tabletas. Para el 2023, confió en que el mercado mantenga su tamaño; es decir, que no vuelva a caer.

“Definitivamente el nivel de crecimiento del 2023 se verá con la campaña del ‘back to school’, la más importante del año. En marzo o abril vamos a poder pronosticar mejor el año”, dijo, tras indicar que apunta a tener el primer lugar de las ventas.

Añadió que los costos de importación no han bajado al nivel del 2019, pero ya están más estables y permiten planificar la campaña. En tanto, el mercado se mantiene con alrededor de cuatro marcas en competencia, sin sorpresas de nuevos jugadores.

Mercado de cómputo por segmentos.

Mercado de cómputo

Para el 2022, Dominio Consultores proyecta que las ventas de la categoría total de desktops (importadas nuevas y usadas, y ensambladas localmente) caerán casi 21% a 378,259 unidades, con un retroceso mayor de las “all in one” y de los ensamblados en Perú. Para el 2023, la expectativa hasta octubre último apuntaba a un avance de 1.5%.

En tanto, la venta de computadoras portátiles (laptops nuevas y usadas) disminuiría en 14% en el presente año a 1.1 millones de unidades, pero crecería en 4.3% el 2023.

“Hay un componente de desaceleración de la demanda global y eso afecta a toda la economía del país, pero además tenemos como agravante los problemas políticos internos”, anotó Fernando Grados, gerente general de dicha empresa de análisis del mercado de cómputo.

Impacto de las movilizaciones

Desde la semana pasada, Pomareda afirmó que las ventas de equipos de cómputo se desaceleraron debido a los feriados y a las movilizaciones sociales que siguieron al intento de golpe de Estado. “La semana pasada fue compleja, se paró la venta un poco”, dijo.

Por su parte, Grados reconoció que las perspectivas para el próximo año pueden variar en función del impacto de las movilizaciones sociales tras el último intento de golpe de Estado.

“Hay total incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Nuestra estimación era que tendríamos un ligero crecimiento en el mercado de dispositivos, pero dadas las circunstancias las posibilidades se reducen prácticamente a nada. El 2023 no será peor que el 2022, pero no vamos a crecer, habrá un decrecimiento un poco más ralentizado”, añadió.

Marcas en competencia

Sobre la participación de las marcas competidoras, Grados reconoció que no hay grandes cambios el 2022. En desktops, HP se ubica en el primer lugar de las ventas, seguido de Lenovo. Por su parte, Dell se posiciona en el tercer puesto, con una distribución enfocada en el segmento corporativo.

Participación de marcas en mercado de cómputo en Perú.

En la categoría de portátiles, refirió que HP está en el primer lugar, pero seguido muy de cerca por Lenovo.

CLAVES

Canales. E-commerce representa alrededor del 45% de las ventas de artículos de cómputo, estima Lenovo.

Tamaños. Predomina la demanda de laptops de 15 pulgadas.

Líneas. Laptops de entrada y bajos tickets están entre las más afectadas por menor demanda.