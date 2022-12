El Índice del Mercado Inmobiliario de Urbania, que analiza Lima, Trujillo y Arequipa, revela que el interés para la adquisición de una casa es superior en la Ciudad Blanca, con el 14% de las búsquedas. La capital del país y la ciudad de la eterna primavera alcanzan un 11%.

“En Lima, las casas son ofrecidas a constructoras para hacer proyectos inmobiliarios; en cambio, en Arequipa, al ser la provincia más importante, fuera de la capital, se maneja mucho lo que es casas. Además, las personas han crecido en este tipo de residencias, entonces lo que buscan es tratar de mantener ese estilo de vida”, explicó Luciano Barredo, gerente de Marketing de Grupo Navent, dueña de Urbania y Adondevivir.

El ejecutivo destacó la oferta de propiedades de segundo uso, las cuales, dependiendo de su ubicación y sus características, se han convertido en competencia para los nuevos desarrollos inmobiliarios. “Los propietarios que estén buscando una casa o un departamento están jugando con los precios y bajándolos, justamente, porque necesitan liquidez”, añadió.

Otro aspecto que justifica la atención en predios de Arequipa, según Barredo, es la modalidad del home office, cuya dinámica también ha calado en las empresas de regiones.

En el portal de Urbania, la oferta es variada en la categoría de casas. Por ejemplo, una vivienda con una extensión de 118 metros cuadrados, en Cayma, se ofrece por un valor de US$ 300,000, mientras que una propiedad de 240 metros cuadrados en Cerro Colorado cuesta US$ 280,000.

Departamentos

El presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco–Arequipa), Julio Cáceres, sostuvo que, en los últimos cinco años, la inversión en Arequipa se ha dado sobre todo en departamentos. “La clase C y D puede endeudarse hasta US$ 100,000, otro segmento está en un máximo de US$ 50,000”, manifestó.

Las zonas con mayor potencial para el desarrollo de estas iniciativas son los distritos de Cerro Colorado, Yarabamba, Yura y Characato.

El reporte elaborado por Urbania indica que un departamento de dos habitaciones con una extensión 60 metros cuadrados en Arequipa tiene un precio promedio de S/ 265,000; en tanto, uno de tres habitaciones y 100 metros cuadrados alcanza en promedio un valor de S/ 464,000.

“Esto demuestra precios muy competitivos frente a los que existen en Lima, donde un departamento de dos habitaciones y 60 metros cuadrados tiene un precio promedio de S/ 398,000; mientras que uno de tres habitaciones y 100 metros cuadrados se valoriza en alrededor de S/ 644,000”, detalló el vocero de Urbania.

