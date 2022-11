Este es el caso del denominado “norte chico”, específicamente de la provincia de Huaral, cuyos extensos terrenos empiezan a venderse como lotes con fines de vivienda, pero también de esparcimiento o descanso. El presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (Aspai), Víctor Saldaña, señaló que el crecimiento natural que surge hacia el sur de Lima, también se inclina hoy al norte. Esto por dos factores: precios atractivos y cercanía con la ‘Ciudad de los Reyes’.

Huaral se encuentra ubicado a una hora y media de Lima, y el acceso por carretera no presenta mayores inconvenientes. “En cuanto al precio, el rango promedio del metro cuadrado es de de US$ 100 hasta US$ 250, pero no son valores fijos. Tengamos en cuenta que mucho depende de la ubicación, extensión y cualidades del espacio. Lo más exacto es la evaluación directa de cada uno de los terrenos”, expresó el especialista, quien dijo que proyectos como la construcción del megapuerto de Chancay dinamizan el flujo de personas y, por ende, la búsqueda de vivienda.

Otro factor que también influye en el valor es la condición del terreno, dado que el origen de estas áreas es agrícola y quienes lo comercializan, en la previa, deben realizar el trámite para conseguir la habilitación urbana. “La mayoría de los terrenos en Huaral son agrícolas, por eso muchos de ellos son rústicos. Pero es algo que ya las inmobiliarias han venido trabajando para superar, de modo que estas zonas sean atractivas para vivienda”, añadió Saldaña.

El presidente de Aspai destacó que los terrenos en Huaral cobran importancia debido a que comparativamente con áreas del sur, quizás en estos momentos más comerciales, tienen precios económicos; ello, sin afectar la comodidad o características que buscan quienes optan por esta propuesta. En ese sentido, resaltó cualidades como el clima cálido, contacto con la naturaleza y la tranquilidad. “En el comparativo, fácilmente hay características que se pueden encontrar tanto en el sur como en el norte, lo que fortalece la oferta del norte chico”, remarcó.

Oferta

Marcos Oriundo, representante legal de la inmobiliaria Amersur –empresa que se dedica a la venta de terrenos en Huaral–, señaló que la oferta es importante en los distritos de Huaral, Aucallama y Chancay, donde el metro cuadrado para compra puede incluso llegar a un promedio de US$ 50, sujeto a las características del área.

El empresario, quien dijo que la firma tiene 15 años en el mercado, sostuvo que la mayor dinamización del mercado se ha evidenciado a raíz de la pandemia, toda vez que ahora los que buscan estos terrenos no solo son huaralinos, sino también personas de Lima que piensan en una segunda vivienda. A su vez, el valor se ha mantenido por la importante oferta.

“La población en Huaral está creciendo y eso genera que cada vez haya un mayor interés en vivienda, pero también hay personas de Lima que compran estas áreas pensando en la construcción de una casa de campo para compartir el fin de semana”, explicó Oriundo, quien detalló que generalmente los compradores son personas de 40 años a más.

Respecto a las extensiones de los terrenos, estas dependen de la propuesta inmobiliarias. No obstante, las opciones surgen desde los 120 metros cuadrados.